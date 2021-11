Con l’arrivo dei mesi freddi, tutto quello che ci circonda cambia aspetto. La natura in particolare, modifica i suoi colori e le sue forme, adattandoli alla nuova stagione. Si passa dalle tinte vivaci dell’estate a quelle calde e spente dell’autunno, per poi arrivare alle foglie che cadono, in inverno. Un ciclo meraviglioso che si ripete ogni anno, ma che da sempre affascina e conquista ogni cuore.

Soprattutto durate la stagione autunnale e invernale il nostro giardino subisce un cambiamento radicale. Molte piante si addormentano, andando in riposo vegetativo, per poi sbocciare nuovamente in primavera. Ma ci sono anche tanti fiori, rustici e resistenti, che si adattano bene alle basse temperature.

È davvero una bella scoperta questa pianta appariscente con i fiori a forma di piccolo palloncino

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa, vogliamo parlare di una piccola pianta rustica, molto particolare. Ci riferiamo alla Silene vulgaris, una pianta erbacea della famiglia delle Caryophyllaceae.

La Silene vulgaris ha una crescita molto lenta e possiede un fusto eretto, ricoperto da steli di colore rossiccio. Le foglie sono lanceolate, caratterizzate da un aspetto carnoso e vellutato. I fiori, molto particolari, somigliano a dei piccoli garofani bianchi o rosa. La loro corolla è inserita in un calice pendulo che possiede la forma di un piccolo palloncino molto appariscente. Questa pianta, fiorisce in primavera fino al tardo autunno.

Come si coltiva questo meraviglioso fiore

La Silene vulgaris è un’erba rustica e spontanea. Infatti è davvero una bella scoperta questa pianta appariscente con i fiori a forma di piccolo palloncino.

Inoltre, cresce perfettamente in piena luce ma anche nei luoghi semi ombrosi. Non teme particolarmente il freddo ma non ama le temperature al di sotto dello zero.

Predilige i terreni argillosi e sabbiosi che riescono a trattenere l’umidità ma non i ristagni di acqua. Parliamo di un’erba molto resistente, che si accontenta delle acque piovane. Anche se durante i periodi più caldi ha bisogno di innaffiature regolari.

La Silene vulgaris si riproduce tramite seme, sia i piena terra che in vaso. Si tratta una pianta molto resistente che non teme afidi, ragnetti rossi e cocciniglie. Dobbiamo fare molta attenzione però, al marciume delle radici provocato dai ristagni di acqua e dalle abbondanti innaffiature. Infatti eliminiamo sempre l’eccesso di acqua dal sottovaso.

Ma non solo problemi alle radici, l’umidità potrebbe anche far sviluppare altre malattie fungine come il mal bianco.

