Per quanto il controllo della propria salute fisica e mentale non debba diventare un’ossessione in grado di provocare ansie e preoccupazioni, monitorare il corpo è senza dubbio un’attività consigliata. Nessuno, infatti, può accorgersi meglio di noi di come ci sentiamo, come stiamo o come sperimentiamo un determinato periodo della nostra vita.

Essendo i giudici e gli osservatori più attenti, dunque, sorvolare o far finta di niente non si rivelerà di certo un comportamento vantaggioso. Al contrario, informarsi dalle giuste fonti e cercare di non farsi prendere subito dalla paura e dall’ansia potrà rivelarsi utile e, in alcuni specifici casi, addirittura fondamentale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non sempre evidente

Come ben sappiamo, infatti, non tutti i disturbi si manifestano attraverso sintomi palesi ed evidenti. Esistono alcune malattie o fastidi che, per essere diagnosticati e scoperti, necessitano di un’attenzione maggiore. Senza dubbio l’unico in grado di diagnosticare o di dirci cosa non va sarà il nostro medico. Tuttavia, conoscendo i segnali più comuni e frequenti di un determinato disturbo, potremmo essere in grado di comprendere in tempo il momento giusto per prenotare una visita e parlare con uno specialista.

Non solo secchezza delle fauci tra i segnali sospetti di glicemia alta e diabete

Non è la prima volta che ci occupiamo di come monitorare il nostro corpo e decifrare alcuni segnali potenzialmente indicativi. Difatti, non molto tempo fa avevamo parlato di tre sintomi precoci e ingannevoli che possono nascondersi dietro l’inizio del Parkinson. Allo stesso modo, nell’articolo di oggi ci riferiremo a tre segnali che il nostro corpo potrebbe darci in caso di iperglicemia. Vediamo di quali si tratta. Infatti, scopriamo come ci sia non solo secchezza delle fauci tra i segnali sospetti di glicemia alta e diabete.

I sintomi che si nascondono dietro l’insorgere di queste condizioni possono essere diversi. Non sempre ovviamente si rifanno a quest’ultime, difatti la loro presenza di per sé non può essere in nessun modo vista come una prova definitiva. Tuttavia, se presenti costantemente e contemporaneamente, potrebbero essere un campanello d’allarme da non trascurare del tutto. Dunque, cerchiamo di capire quali sono.

Come elencato anche nella sezione dedicata a questa patologia da parte del sito dell’ISS, oltre alla secchezza di bocca e gola sono anche altri i sintomi legati all’iperglicemia. Tra questi troviamo, innanzitutto, un’importante tendenza a soffrire di infezioni della vescica. In secondo luogo è presente anche un persistente affaticamento degli occhi, che porta inevitabilmente ad una vista offuscata e poco nitida. Infine, sempre in questo elenco, troviamo anche un’incontinenza urinaria evidente, circoscritta soprattutto alle ore notturne.

Ripetiamo che la presenza di questi segnali non deve allarmarci in nessun modo. Tutt’al più può considerarsi un’ottima ragione per consultare un dottore, il quale dopo averci visitato sarà in grado di aggiornarci sul nostro stato di salute.