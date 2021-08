I modi in cui possiamo sfruttare a nostro vantaggio le caratteristiche e le particolarità delle piante sono veramente tanti. Dall’aggiungere un tocco floreale all’arredamento di casa a coltivare in balcone un orto ordinato e profumato, la lista è lunga. Il segreto, dunque, è quello di informarsi e cercare di non perdere mai l’entusiasmo nello scoprire tutti gli utilizzi che una determinata pianta nasconde e può regalarci.

Non solo in casa

Fin dall’antichità, come sappiamo, la vegetazione, ed in particolare alcuni tipi di piante, avevano dei ruoli ben precisi all’interno delle società. Non soltanto dal punto di vista curativo ma anche da quello legato alle celebrazioni religiose. A tal proposito, nel prossimo paragrafo vogliamo svelare un particolare interessantissimo di una pianta molto nota. Della quale, però, forse non tutti conoscono questo potenziale talento. Andiamo a vedere di che si tratta.

Splendida la ragione per cui sempre più persone tengono in borsa un mazzetto di questa pianta

Come dicevamo, oltre alla coltivazione e all’utilizzo in casa, sono anche altri i motivi che possono portarci all’acquisto di una specie di pianta. Tra questi ce ne è uno in particolare che per diverse persone assume una certa importanza. Scopriamo quale. Infatti, vediamo perché è splendida la ragione per cui sempre più persone tengono in borsa un mazzetto di questa pianta.

Stiamo parlando della bellissima e profumata erica. Per molti sarà una sorpresa scoprirlo, ma questa specie della famiglia delle ericacee è sfruttata da molti per uno scopo particolare. Difatti, diverse persone sono solite comprarla per poi conservarne un mazzo e tenerlo sempre con loro. Non soltanto all’interno della borsa ma anche nella valigetta, nello zaino o addirittura in tasca. Il motivo è semplice e ha radici molto lontane.

La pianta di erica, infatti, fin dall’antichità è sempre stata considerata come una specie in grado di donare protezione, scacciare le energie negative e portare fortuna. Del resto non solo gli antichi Druidi la sfruttavano per purificare i loro altari, ma anche gli Scozzesi già molto tempo fa la utilizzavano al fine di proteggersi dalla cattiva sorte.

Certamente il rapporto che ognuno di noi ha con il concetto di fortuna e coincidenza è totalmente personale e, in quanto tale, indiscutibile. Tuttavia, nel caso ci credessimo e sentissimo il bisogno di un piccolo aiuto da parte del destino, un mazzetto di erica vicino a noi di certo non potrà farci del male. Del resto, abbiamo già in passato scoperto altre tecniche utilizzate da molti per attirare un po’ di buona sorte. Come, ad esempio, quando qualche mese fa avevamo rivelato il motivo per cui tantissimi stavano mettendo il sale grosso nello scaffale più alto della cucina.