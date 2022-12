I 3 segni toccati da amore e fortuna durante Natale e festività

Le stelle e i pianeti sembrano riuniti in una congiunzione planetaria fortunata per alcuni segni dell’oroscopo. Vietato per loro perdere i frutti di questi giorni in cui andranno forte come un treno.

Ermete Trismegisto era un pensatore e filosofo dell’antichità. Come guida spirituale diceva sempre “Come nel grande, così nel piccolo. E così come di fuori, così anche di dentro”. Ciò che avviene nelle armonie celesti ci condiziona e ci coinvolge. Così come il modo in cui vediamo le cose sembra spesso riflettersi nell’andamento della nostra vita. Forse tutto è davvero collegato. Così perlomeno sostengono anche le leggi dello zodiaco. Saranno dunque lieti i 3 segni toccati da amore e fortuna che chiuderanno dicembre con il botto.

La Luna nuova e quel legame con Venere

Di solito si dice che chi è fortunato al gioco non lo sia altrettanto in amore. Ma il paradosso è che per i figli del segno del Cancro non sembra funzionare la regola. Tombola, briscola, uomo nero. Saranno molto predisposti a vincere, visto che la fortuna sembra soffiare dalla loro parte. Se a tutti capita di trovare una cartaccia per terra a loro compare una banconota da 50 euro. Questo dice la situazione astrologica. Il motivo? La Luna nuova in congiunzione con Venere del 24 porta armonia nel loro cosmo, ed una forza attrattiva impressionante. Ma occhio a non prendere tutto alla lettera. La regola d’oro è mai forzare la fortuna. È lei a scegliere noi, non il contrario.

I Gemelli erano un po’ malinconici di recente. Sarà lo stress, oppure la chiusura di un anno a tratti difficile. Il contatto con i propri cari o con gli amici sarà un grande toccasana. Spazio non tanto ai regali, quanto ai momenti. La chiave sarà il momento in cui si renderanno conto di essere fortunati. Ci saranno sorrisi e qualche sorpresa, e si concederanno un look da capogiro ed alla moda per queste festività natalizie. Sta forse per arrivare una svolta da tanto attesa. Intanto è meglio godersi la gioia della compagnia ed andare a dormire con un sorriso.

I 3 segni toccati da amore e fortuna che chiuderanno dicembre con il botto

È difficile avere colpi di fulmine romantici a Natale. Se non altro perché la maggior parte delle volte lo trascorriamo con vecchie zie e parenti. Ma il periodo è fortunato per i Sagittario, quindi non devono demordere perché avranno un certo mordente e fascino per almeno due settimane. Essere Bastian contrari e poco decifrabili è un punto a favore per loro. Mai eccedere però nella polemica, perché altrimenti sembrerebbero poco costruttivi. Con un giusto compromesso riescono a richiamare l’attenzione. E si sa che l’amore risponde laddove c’è mistero. Ogni tanto però si dovranno ricordare di mostrare il loro lato tenero. È un periodo di gioia e condivisione ed è importante viverlo appieno con gli altri. In generale potranno godersi con serenità e ottimismo una bella fetta di pandoro.

