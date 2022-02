San Valentino è ormai alle porte e per i romanticoni di tutto il Mondo è iniziata la corsa ai regali. Quest’anno, però, non aspettiamoci sorprese soltanto dalla nostra anima gemella.

Infatti, anche l’oroscopo di San Valentino sarà molto particolare ed i pianeti sono già pronti per regalare delle settimane davvero speciali. Tant’è vero che nei prossimi giorni vedremo brillare alcuni segni zodiacali che finora non sono stati premiati dalla sorte. Vediamo insieme quali sono.

Un segno fortunato in tutti i campi

Fra i segni zodiacali più fortunati del giorno di San Valentino troviamo sicuramente i Gemelli.

Dopo un mese di gennaio non proprio esaltante ed un inizio di febbraio ancora con il freno, dal 14 la situazione potrebbe nettamente migliorare.

Sta quindi per terminare questo periodo di tensioni e stress dovuti all’opposizione di Mercurio, Marte e Giove. Gli effetti più positivi si noteranno soprattutto all’interno del rapporto di coppia. Infatti, termineranno (almeno per adesso) i litigi e le incomprensioni, lasciando il posto alla passione ed alla fiducia. Quindi, è questo il momento per recuperare il rapporto, magari organizzando una fuga romantica per staccare dalla solita ed opprimente routine.

Con Mercurio finalmente favorevole, ci saranno anche delle sorprese sul lavoro, magari con l’arrivo di nuovi clienti o progetti stimolanti da cominciare.

Quindi non solo romanticismo e amore, ma anche soldi e fortuna arriveranno a San Valentino per questi segni zodiacali

Un altro segno che verrà premiato dalla sorte e dal cielo di febbraio sarà lo Scorpione. Come avevamo già anticipato in un altro articolo, infatti, le prossime settimane saranno veramente decisive sotto tutti i punti di vista. Soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, oltre al giorno di San Valentino, ci sarà la Luna piena del 16 febbraio a favorire questo segno. I single avranno numerose occasioni per incontrare nuove persone e, probabilmente, trovare anche la propria anima gemella.

Oltre ad essere il latin lover di febbraio, quindi, lo Scorpione avrà una fortuna sfacciata anche per quanto riguarda i soldi. Infatti, potrebbero essere in arrivo delle vincite inaspettate o un sostanzioso aumento di stipendio. Quindi, non solo romanticismo e amore ma anche tanta fortuna travolgerà questo segno.

Un altro segno d’aria

Oltre ai Gemelli, un altro segno d’aria particolarmente fortunato nella seconda parte di febbraio sarà l’Acquario. Dopo un inizio dell’anno non proprio convincente, per questo segno arriveranno finalmente molte occasioni per riscattarsi nei prossimi giorni.

Anche se sul lavoro non ci saranno grandi sconvolgimenti, la situazione migliorerà invece in famiglia, nel rapporto di coppia e nella salute.

Insomma, il giorno di San Valentino, rappresenterà un punto di svolta e l’inizio di un trend positivo che durerà per tutto il 2022.