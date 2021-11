Finalmente tra un mese possiamo lasciarci alle spalle questo 2021 altalenante e pieno zeppo di incertezze. Quest’ultimo anno, purtroppo, non è stato molto positivo per tantissime persone. Gli strascichi e le conseguenze della pandemia, infatti, si fanno ancora sentire, soprattutto sul piano lavorativo ed economico.

Tuttavia, ci sono alcune persone che hanno saputo rialzarsi ed hanno trovato nuove opportunità, nonostante le difficoltà. Chi è rimasto indietro, quindi, sta ponendo molta fiducia in questo 2022 che potrebbe essere l’anno del riscatto.

Per capire chi sarà più fortunato, possiamo sbirciare l’oroscopo e scoprire quali saranno i segni zodiacali favoriti dalla sorte.

In arrivo una pioggia di quattrini nel 2022 per questi 3 segni zodiacali finalmente premiati dal destino

Partiamo con uno dei segni che sarà tra i favoriti dell’anno prossimo, ossia quello dei Pesci.

Infatti, dopo un 2021 turbolento caratterizzato da alti e bassi, nel 2022 l’incertezza lascerà il posto alla sicurezza, soprattutto sul lavoro.

L’anno venturo sarà quindi l’anno della svolta, come avevamo già anticipato in un precedente articolo. Ci sono ottime possibilità che possa arrivare una promozione o il tanto sperato aumento di stipendio.

I soldi, quindi, non mancheranno e saranno sufficienti anche per togliersi qualche sfizio a fine mese.

Anche sotto l’aspetto sentimentale non si vedono nubi all’orizzonte, ma solo tanta serenità. Il 2022 riserverà tanti bei momenti di passione e romanticismo soprattutto per le coppie sposate, o fidanzate da tempo. Per i single, forse arriverà la tanto attesa anima gemella.

L’anno che sta per concludersi è stato tremendo per il Toro. L’influenza di Giove e Saturno, infatti, ha portato non solo qualche guaio economico, ma anche instabilità emotiva, almeno fino all’inizio dell’autunno. Possiamo dire, però, che dall’eclissi lunare del 19 novembre in poi, le cose hanno cominciato a prendere una piega diversa. Il 2022, infatti, inizierà col piede giusto e la sorte sarà clemente in ogni ambito della vita.

Il lavoro ed il denaro non mancheranno di certo, ma bisognerà comunque metterci tantissimo impegno e molta forza di volontà. Anche per quanto riguarda la situazione sentimentale ci saranno tantissime novità. Soprattutto i single, infatti, avranno tante occasioni per trovare finalmente l’amore della vita.

Il 2022 porterà tanta gioia e prosperità anche per questo segno zodiacale

Infine, anche per i nati sotto il segno dei Gemelli, il 2022 porterà tanta gioia e prosperità. La situazione quest’anno non è stata decisamente delle migliori, soprattutto nel lavoro ed in ambito familiare. Con l’anno nuovo, però, tutti i litigi e le incomprensioni potrebbero svanire e potrebbe arrivare un po’ di spensieratezza. L’influenza positiva degli astri, inoltre, donerà nuove energie con cui affrontare le giornate ed essere più propositivi nel raggiungere gli obiettivi.

Quindi, è in arrivo una pioggia di quattrini nel 2022 per questi 3 segni zodiacali finalmente premiati dal destino.

