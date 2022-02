Manca pochissimo a Carnevale e per i più golosi sta arrivando uno dei periodi più belli dell’anno. Nei prossimi giorni compariranno sulle nostre tavole struffoli, bomboloni di ogni forma e dimensione, frittelle e molto altro. È il momento di provare nuove ricette e iniziare a preparare qualcosa di veramente speciale. Quindi, basta con i soliti bomboloni e chiacchiere. Stiamo per scoprire un dolce dal nome davvero insolito, con una lunga storia alle spalle e con un gusto incredibile. Prepararlo è facilissimo e ci richiederà soltanto pochissimi ingredienti, che abbiamo sicuramente in casa. E se vogliamo crearne una versione light, possiamo sfruttare anche la nostra nuova friggitrice ad aria.

Gli ingredienti per il dolce re del Carnevale

Chi ama lo street food li avrà visti almeno una volta nella vita. E se non si è fermato ad assaggiarli, non sa cosa si è perso. Stiamo parlando dei frati fritti, un dolce la cui paternità è ancora oggi contesa tra Sardegna e Toscana. Leggenda narra che il nome derivi dalle capigliature dei frati. A noi, però, non interessano i dibattiti storici, ma soltanto come preparare questi dolcetti che ricordano nella forma le classiche ciambelle.

Per preparare 10 frati fritti ci serviranno:

500 grammi di farina 00;

50 grammi di zucchero;

50 grammi di olio di semi;

8 grammi di lievito di birra fresco;

1 scorza di arancia;

1 pizzico di sale;

300 grammi di acqua;

olio per friggere;

100 grammi di zucchero per guarnire.

Basta con i soliti bomboloni e chiacchiere, è questo lo spettacolare dolce di Carnevale pronto in 30 minuti che ci porterà in paradiso

Setacciamo la farina e mettiamola in una ciotola con lo zucchero, il lievito e la scorza d’arancia. Iniziamo a mescolare e poi versiamo l’olio. Facciamolo assorbire e ripetiamo l’operazione con l’acqua.

Continuiamo a lavorare l’impasto fino a ottenere una “palla” omogenea. Adesso, dobbiamo armarci di pazienza. Se preparazione e cottura richiederanno in tutto 30 minuti, per la lievitazione della pasta serviranno circa 3 ore. Copriamo la ciotola con della pellicola trasparente e mettiamo l’impasto in forno spento a lievitare.

Quando è raddoppiato di dimensioni, togliamolo e iniziamo a preparare delle strisce di impasto. Lavoriamole delicatamente e poi creiamo una piccola ciambella.

Non ci resta che friggere in una padella, in cui avremo fatto scaldare l’olio, per 2-3 minuti per lato. Non appena la superficie è dorata togliamo il frate, asciughiamolo con della carta e ricopriamolo con lo zucchero.

Chiudiamo con un consiglio. Serviamo i frati ben caldi. Solo così potremo goderci al massimo il loro straordinario sapore.

