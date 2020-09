Non dormire mai con i capelli bagnati. Le conseguenze potrebbero essere rischiose.

Una doccia rilassante dopo una dura giornata di lavoro è sempre un piacere. Si tratta di uno dei momenti più rilassanti per ognuno di noi. Ma, a volte, quando la facciamo di sera, non abbiamo davvero voglia di asciugarci i capelli. E quindi andiamo a letto con la nostra chioma completamente bagnata. Hai mai pensato che questo potrebbe essere pericoloso per la tua salute? È il dr. Schaffer, del Vanderbilt University Medical Center a spiegarci i pericoli che corriamo, vediamo quali sono.

Infiammazione del cuoio capelluto

Dormire con i capelli bagnati potrebbe causare serie irritazioni alla pelle. Infatti, quando il cuoio capelluto è umido, diventa automaticamente un terreno fertile per i batteri che si depositano sul cuscino. Questi potrebbero causare desquamazione, prurito e altri fastidi. E, se non presi in tempo, potrebbero trasformare il problema in una condizione cronica difficilissima da curare. Questa potrebbe essere risolta, solo dopo qualche tempo, con dei farmaci specifici. Perciò, meglio evitare!

Mal di testa e torcicollo

Dolori muscolari, torcicollo e mal di testa sono tra le conseguenze di questa abitudine. Questo condizionerebbe sia il riposo che l’intera giornata che dovremo affrontare.

Senza contare poi che, l’umidità trattenuta sul nostro corpo per tante ore, debiliterebbe in modo importante il nostro sistema immunitario. Raffreddore e influenza sarebbero all’ordine del giorno. Durante la notte, infatti, gli sbalzi di temperatura sono frequenti. E dormire con i capelli bagnati non farebbe altro che farci ammalare!

Capelli unti e aggrovigliati

Se i tuoi capelli sono già fragili, questa abitudine non farà altro che peggiorare la situazione. I capelli bagnati, infatti, devono sempre essere trattati con cura. Andare a letto senza averli asciugati, potrebbe farli spezzare in men che non si dica.

Insomma, si tratta di problemi che nessuno di noi vorrebbe avere. Perciò, non dormire mai con i capelli bagnati. Le conseguenze potrebbero essere rischiose. E la tua salute ne risentirebbe!