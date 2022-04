In molti si staranno domandando quale mai possa essere una soluzione naturale efficace nelle pulizie ed utile in giardino. Qualcuno potrebbe pensare subito al bicarbonato, eccellente alleato delle pulizie domestiche e pesticida per formiche se usato così.

Altri invece potrebbero pensare al classico aceto di vino bianco che spesso usiamo per pulire a fondo l’acciaio dal calcare o ammorbidire i panni.

Eppure la soluzione che proponiamo oggi non è aceto, bicarbonato o sapone di Marsiglia ma è altrettanto economica e facilmente reperibile.

Non solo rende brillanti bagno e cucina ma questa soluzione naturale è pazzesca anche contro afidi e cocciniglia

Il composto di cui parleremo era un prodotto largamente utilizzato in passato che oggi sta trovando ampio successo. La formula prevede l’utilizzo di sale potassico, olio vegetale, glicerina ed acqua, ed è diffusamente apprezzato tanto nelle pulizie quanto contro gli insetti.

Stiamo parlando del sapone potassico molle, altrimenti conosciuto come sapone giallo.

Grazie alla sua composizione questo prodotto è un fenomenale detergente ed un potente sgrassante per molte superfici, a partire dai pavimenti.

Sciogliendo mezzo panetto in un litro d’acqua otterremmo un detergente da passare sui pavimenti del bagno e della cucina per pulirli rapidamente. Quando passiamo lo straccio possiamo inoltre profumare la casa aggiungendo alla soluzione qualche goccia di olio essenziale, ad esempio lavanda. Ma non finisce qui perché il sapone giallo può essere agevolmente usato anche sulle superfici metalliche come fornelli e piano cottura, manche rubinetti.

Soluzioni naturali in giardino

Come se non bastasse, il sapone molle potassico non solo rende brillanti bagno e cucina ma aiuta a tenere alla larga afidi e cocciniglia.

Per realizzare un fenomenale antiparassitario non dovremo fare altro che dissolvere circa 15 grammi di prodotto in un litro d’acqua. Trasferiamo il composto in un flacone spray per poi applicarlo su foglie e piante attaccate dalla cocciniglia. Al pari del sapone di Marsiglia, anche questo sapone naturale vanta degli effetti repellenti e pesticidi nei confronti di questi fastidiosi insetti.

Il consiglio è quello di utilizzarlo al mattino o alla sera, dunque in orari dove il Sole non batte troppo forte.

Generalmente già dalla prima applicazione è possibile vedere una riduzione dei parassiti ma qualora persistessero non eccediamo nell’utilizzo. Se il problema di afidi e cocciniglie persiste dopo qualche giorno di applicazione consultare un vivaista.

