I terribili 24 mesi di Pandemia ci hanno anche insegnato delle cose preziose, costretti a stare a casa davanti al computer. Tra queste, scegliere con cura le mete dei nostri viaggi, corti e lunghi, approfittando delle opinioni dei turisti. Come per questa meta incoronata negli ultimi anni tra le più apprezzate dagli italiani. E oggi suggeriamo ai nostri Lettori un’altra spiaggia per tutti i portafogli, adatta alle famiglie ma non difficile da raggiungere. Alle volte, infatti, i mari più belli potrebbero essere quelli più isolati e meno semplici da raggiungere. Non è il caso della località che vedremo oggi e che da anni è amatissima dai turisti.

Origini greche per questa perla dell’Adriatico

Avrebbe addirittura origini greche, se non illiriche, Vasto, splendida cittadina adriatica della provincia di Chieti. Siamo in quel meraviglioso Abruzzo che non finisce di stupire in ogni suo angolo di territorio. Dall’entroterra al mare, dalla cucina all’ospitalità, dalla natura all’arte e alla storia. Vasto è amatissima dai turisti, che la riassumono in questi 3 pregi:

mare cristallino e meraviglioso;

spiagge attrezzate e accoglienti;

fondali sabbiosi e digradanti, ideali per i bambini.

E già qui si guadagna quasi il massimo dei punti.

Scelta dagli italiani tra le spiagge più economiche ma bellissime degli ultimi anni ecco la vacanza low cost indimenticabile e facile da raggiungere con la famiglia

Altissima anche la media dei voti per le sistemazioni: dagli hotel agli appartamenti, dalle stanze ai bungalow. Anche qui, i siti di ricerca e raccolta di opinioni e pareri ci indicano, tra le tante, 3 sistemazioni graditissime per il rapporto qualità prezzo:

Hotel Principe;

Hotel Rio;

in Hotel San Marco.

Rigorosamente in ordine alfabetico perché diventa difficile stilare una classifica. Vasto ha una virtù davvero unica: riesce a mettere d’accordo praticamente tutti sulle strutture ricettive e sulle sue meraviglie.

Quanto è bella nella sua interezza

Scelta dagli italiani tra le spiagge più economiche ma affascinanti, anche per la sua varietà di offerte. Vasto non è solo mare, spiaggia e sole, ma tanto altro. Segnalano i turisti la bellezza della Riserva Naturale di Punta Aderci. Il fascino del suo centro storico, con le tante botteghe e i sorrisi cordiali e sinceri dei negozianti. Ma anche Chiese e Cattedrali, nascoste in ogni dove in questa cittadina che tra i suoi visitatori incantati ha visto anche chi scrive questo articolo. E per chi cerca un mare altrettanto bello, ma ancora più immerso nella natura, ecco l’idea giusta nel nostro approfondimento.

