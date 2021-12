Sicuramente è il periodo della classica Stella di Natale, del vischio e dell’agrifoglio. Ma se vogliamo regalare delle piante originali e adatte anche al periodo natalizio, ecco quali sono le migliori. L’addobbo della casa per le festività è un momento magico.

Il rosso e l’oro sono i colori più usati, eppure quest’anno usciamo fuori dai nostri schemi. Altro che ghirlande e rosso, è questa la tendenza chic degli addobbi sulla tavola spendendo pochissimo. Anche per quanto riguarda le piante, cerchiamo di diversificare. Se vogliamo addobbare la nostra casa con bellezza, originalità e freschezza, non solo Pothos, ecco le piante rustiche da poche attenzioni e non tanto conosciute da mettere anche nei punti bui di casa.

Le piante che non creano problemi

È vero che bisogna prendersi sempre cura delle piante, e questo lo sanno bene gli amanti del giardinaggio, i cosiddetti “pollici verdi”. Ma vi sono delle piante che non hanno bisogno di particolari cure per splendere. Una di queste si chiama Pothos ed è veramente resistente al massimo, tanto che è considerata come indistruttibile. Conferirà eleganza alla casa tramite il suo “portamento”. È adatta a stare anche nei punti poco luminosi ed è resistente al freddo, ma non alle gelate per cui è sempre meglio tenerla dentro casa. Anche perché è talmente bella che sarebbe un peccato non farla vedere ai nostri ospiti per le festività.

Un’altra pianta davvero fenomenale e poco conosciuta è la Billbergia. Le sue caratteristiche sono la bellezza dei suoi colori sgargianti, la resistenza e l’adattabilità. Consigliamo di posizionarla all’ingresso di casa non solo perché accoglierà con vivacità i nostri ospiti, ma anche perché è adatta a resistere agli sbalzi di temperatura dati dall’apertura e chiusura della porta.

La terza pianta che consigliamo è la Gasteria ed è una pianta grassa a prova di tutto poiché indistruttibile. Infatti è adatta anche per gli ambienti esterni, perché è resistente al freddo e alla poca luminosità. Visto che si tratta di una pianta piccola, consigliamo di posizionarla sopra al tavolo come decorazione.

Quarta e ultima pianta, che sicuramente pochi conosceranno, si chiama Fatsia japonica, simile all’Edera, molto bella, nonché adatta sia all’esterno che all’interno. Ha le foglie palmate ed è resistente a tutte le avversità temporali. Ma vivrà benissimo anche dentro l’appartamento e consigliamo di posizionarla in un ambiente fresco, lontana da fonti di calore come camino, termosifone e stufa.

