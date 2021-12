Tra le tante attualmente disponibili la finitura maggiormente di moda per il 2022 sembra proprio essere l’effetto cemento. Questo grigio sfumato che sembra dipinto con un tampone sta imperversando in tutti i cataloghi delle catene commerciali di arredamento. Sembra, inoltre, aver incontrato il favore del pubblico in quanto anche le aziende ceramiche di cui in Italia siamo leader di mercato, lo starebbero proponendo.

Non solo il solito rovere grigio o sbiancato, l’effetto cemento sta conquistando cucine e rivestimenti

L’effetto cemento è la nuova finitura scelta dai designer dei grandi franchising per le cucine di fascia media e low cost. Sono per lo più cucine in nobilitato ma permettono una grande libertà negli abbinamenti e nell’arredo. Se infatti abitiamo in una casa open space, scegliere un blocco cucina a vista con effetto cemento ci consentirà di integrarlo facilmente nella zona living. Per i mobili del soggiorno si potrà optare per una finitura in nuance nero opaca oppure stupire con colori forti per gli imbottiti e i tendaggi. Noi consigliamo ad esempio l’accostamento a cuscini decorativi o pitture murali nel nuovo colore Pantone 2022 Very Peri. Si tratta di un blu pervinca con sfumature rosso-viola che esalteranno l’effetto cemento.

L’effetto cemento nei rivestimenti

Oltre ad essere una finitura per il legno, l’effetto cemento sta spopolando anche fra i rivestimenti. Le pavimentazioni in microcemento sono davvero all’ultima moda. La stesura avviene per colata e quindi questo rende il microcemento adatto a ricoprire qualsiasi supporto sottostante. Lo stesso vale per le piastrelle e i top del bagno. In pochi millimetri di spessore il microcemento può dare nuova vita a una toilette da rinnovare. Lo scarso spessore, quindi, evita problemi come l’adattamento di porte e serramenti che con un rivestimento più alto potrebbero non aprirsi più.

Questo tipo di pavimentazione mostra però anche dei punti deboli come la possibilità che si creino crepe. In questo caso sarebbe preferibile trattarlo con un silicato al litio per rafforzarne la struttura e resistenza.

I pregi dell’effetto cemento

Uno dei vantaggi che hanno decretato il successo della finitura cemento è l’uniformità. L’assenza di venature e di giunture (per la pavimentazione) è particolarmente apprezzata. Lo stile d’arredamento moderno ed industrial sono i più indicati per adottare questa finitura. L’effetto cemento viene esaltato dai complementi in stile industrial come i reggi-mensole con antichi tubi idraulici, i cosiddetti “shelves pipes”. Per il paraschizzi di una cucina effetto cemento, una parete in mattoni non intonacata sarà perfetta per il design industrial. Per approfondire, in questo articolo, spieghiamo le origini di questo stile e le caratteristiche fondamentali.

Non solo il solito rovere grigio o sbiancato, l’effetto cemento sta conquistando cucine e rivestimenti, grazie alla nuance neutra e attuale.