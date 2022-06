Alle già presenti opportunità lavorative in Poste Italiane, rivolte a giovani laureati, se ne aggiunge una particolarmente accessibile. Come titolo di studio basta il possesso del diploma di scuola media superiore e non è necessaria alcuna conoscenza particolare o esperienza professionale pregressa. Oltretutto, c’è richiesta per più zone sul territorio nazionale e la candidatura può essere inviata per mezzo telematico. Tuttavia, facciamo attenzione alla data di scadenza, non manca molto.

Diploma e nessuna esperienza per questo annuncio lavorativo

Il Gruppo accoglie il mese di giugno con un nuovo annuncio di lavoro per portalettere, uno dei preferiti da chi cerca lavoro in Poste Italiane. L’accessibilità dei requisiti è il vero punto di forza dell’offerta. Possono, infatti, avere buone possibilità di essere assunti tutti i candidati in possesso di un diploma di scuola media superiore. A questo si deve aggiungere una patente di guida valida, al fine dell’utilizzo dei mezzi aziendali. Se si invia domanda per le sedi in provincia di Bolzano, è necessario aver conseguito il patentino del bilinguismo. Non è richiesta alcuna conoscenza professionale aggiuntiva.

Per quanto riguarda le sedi di lavoro, quelle disponibili sono situate in Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. È possibile inviare candidatura per una sola delle aree territoriali elencate. La data di scadenza dell’annuncio è fissata per il 15 giugno 2022. I candidati in linea con i requisiti riceveranno, entro la settimana successiva, l’indirizzo internet per partecipare al test di selezione, concentrato sul ragionamento logico.

Chi cerca lavoro in Poste Italiane non può lasciarsi scappare questa opportunità per diplomati in più Regioni d’Italia

Coloro che avranno superato la prima fase, potranno essere contattati da Poste Italiane per partecipare alla seconda. Questa consiste in un colloquio ed una prova per verificare le abilità alla guida del motomezzo aziendale. Ai candidati selezionati verrà proposto un contratto di lavoro a tempo determinato, i cui dettagli saranno decisi in base alle esigenze aziendali.

Informazioni ulteriori sull’offerta di lavoro e i passaggi per inviare domanda sono riportati sulla piattaforma dedicata del Gruppo.

Ricordiamo a coloro in possesso di un diploma di scuola media superiore o di licenza media che sono tutt’ora attivi gli annunci in Unieuro. Tantissime le opportunità disponibili in diverse Regioni d’Italia, per le quali non è necessario avere alcuna esperienza pregressa nel ruolo.

