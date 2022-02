Invece delle tradizionali bugie o chiacchiere di carnevale, ecco una golosissima variante ripiena semplice da preparare

Difficile essere nati o vivere in Italia e non conoscere le chiacchiere. Sono il dolce per eccellenza del carnevale, semplice e amatissimo. Esistono numerose versioni di questa ricetta, tra cui una che richiede solamente due ingredienti e che abbiamo illustrato in precedenza.

Stavolta, invece delle tradizionali bugie o chiacchiere di carnevale, ecco una golosissima variante ripiena. Per farcirle si potrà usare una confettura a proprio piacimento oppure una crema spalmabile al cioccolato.

Ingredienti per 20 bugie/chiacchiere ripiene

375 g di farina 00;

15 g di burro;

2 uova medie;

70 ml di latte;

1 cucchiaio e 1/2 di zucchero;

1/2 bicchierino di grappa;

q.b. scorza di arancia grattugiata;

q.b. ripieno a propria scelta (o confettura, crema spalmabile al cioccolato per la farcitura, crema pasticciera…);

1 pizzico di sale.

Per friggere e servirle

q.b. olio per frittura;

q.b. zucchero a velo (facoltativo)

Per preparare l’impasto di queste chiacchiere useremo la planetaria. Il primo passo è mettere la farina, il sale e le uova all’interno dell’apposita ciotola. Versare al suo interno anche il burro ammorbidito, lo zucchero, il latte freddo e infine la grappa. Grattugiare la scorza di un’arancia e aggiungerla al resto dell’impasto. Quindi azionare la planetaria.

Una volta che l’impasto sarà pronto, dargli la forma di una palla. Avvolgerla con della pellicola trasparente da cucina e metterla a riposare nel frigorifero per 30 minuti.

Trascorso questo lasso di tempo, prendere l’impasto e dividerlo in più porzioni. Metterle su una spianatoia infarinata e stenderle con l’aiuto del mattarello. Quindi, disporre piccoli mucchi di farcitura su ciascuna porzione, distanziandoli di qualche centimetro l’uno dall’altro. Ripiegare l’impasto su se stesso e sigillarne i bordi, assicurandosi di far uscire l’aria in eccesso per evitare che si aprano mentre friggono.

Usando una rotella tagliapasta, dividere ciascuna porzione in più quadrati. Infine, friggerne pochi alla volta in abbondante olio di semi, girandoli di tanto in tanto fino a doratura. Scolarle, farle asciugare su carta assorbente e cospargerle di zucchero a velo solo prima di servirle.

