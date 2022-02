Vediamo cosa sta accadendo oggi in cielo. Ad illuminarci sono gli esperti astrologi che parlano di un evento fuori dal comune. 6 pianeti fra cui la Luna, Saturno, Giove, Venere, Mercurio e il Sole si troveranno nella costellazione dell’Acquario. Questi saranno in quadratura con Marte nel segno del Toro. Attenzione però a non drammatizzare perché questa situazione si è già verificata il 10 febbraio del 1962 ma non registriamo eventi storici catastrofici. Inoltre le situazioni stellari rare pongono i segni zodiacali davanti a nuovi orizzonti e prospettive.

6 pianeti tutti in Acquario predicono un cielo astrologico avverso, momenti neri e turbolenze ma non sarà così per la Bilancia e questi altri segni zodiacali

Se qualcuno oggi ci apparirà sottotono oppure agitato o ansioso probabilmente non ce l’avrà con noi. Piuttosto potrebbe essere un comportamento legato alla difficile gestione delle energie messe in campo da questa straordinaria situazione planetaria. Pertanto nella giornata di oggi, gli esperti consigliano di non farci troppe domande sugli atteggiamenti altrui. In alcuni casi poi questa presenza massiccia di pianeti in Acquario avrà dei riscontri positivi. Ci saranno infatti dei segni che riceveranno una grande spinta al rinnovamento e voglia di ripartire.

Il Leone

Fra questi segni fortunati troviamo il Leone, che finalmente potrà riconquistare serenità e guardare al domani. Il Sole leonino si allontana da Saturno e farà spazio ad una meravigliosa sensazione di leggerezza. In particolare i Leoni si sentiranno finalmente liberi da alcuni legami o questioni che si trascinavano stancamente da tempo. Oggi sarà il primo giorno di ripartenza quindi il Leone metterà in campo tutta la sua forza di re dello Zodiaco per una rimonta strepitosa.

L’Acquario

Dopo un inizio febbraio sfavillante seguito da un periodo down, ora si risalgono le montagne russe dell’Oroscopo. I nati sotto questo segno di Aria si possono concedere un momento per comprendere se ciò che è successo nei mesi scorsi sia controproducente. Per qualsiasi decisione, presto arriverà in soccorso Mercurio e tutto apparirà più chiaro.

Bilancia

Oggi i nati sotto il segno della Bilancia saranno decisamente spensierati, leggeri come l’aria che caratterizza questo segno zodiacale. La Bilancia oggi può delegare, lasciare l’onore di decidere agli altri. Questa giornata sarà un momento di ristoro dopo un inizio anno, fra alti e bassi, non proprio entusiasmante.

Occorre quindi dosare le energie e talvolta tentare di essere più frivoli anche se 6 pianeti tutti in Acquario predicono un cielo turbolento.

