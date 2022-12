Non solo piante che purificano l’aria: eccone 3 straordinarie in grado di intrappolare la polvere

Le piante riescono a purificare l’aria attorno e rendere l’ambiente più salutare. Alcune sono in grado di trattenere la polvere in modo da rendere tutto anche più pulito. Scopriamo quali sono queste piante davvero molto economiche.

Gli amanti delle piante vogliono circondarsene non solo per ricreare uno spazio naturale, ma anche per prenderne tutti i benefici. Le piante hanno un’ottima qualità ed è quella di donare ossigeno e togliere le sostanze inquinanti dall’aria che le circonda.

Occorre solo fare attenzione alle specie e a cosa fanno le piante durante la notte. Infatti, se durante il giorno puliscono l’aria e offrono ossigeno, di notte rilasciano anidride carbonica. Ma esistono non solo piante che purificano l’aria, ma anche quelle che raccolgono la polvere.

Anche questa è un’azione di pulizia che è molto utile avere in casa. La polvere si forma subito dopo aver pulito ed è una condizione davvero frustrante. Ecco come vederne di meno in giro per casa in modo da cambiare positivamente il proprio ciclo di faccende domestiche.

Non solo piante che purificano l’aria: quelle adatte a tenere pulito l’ambiente

Ci sono tre piante in grado di trattenere tra le loro foglie la polvere. In questo modo non andrà a depositarsi su mobili, tv o oggetti della stanza. Ecco quali sono:

pothos : è la pianta d’appartamento per eccellenza, molto resistente e adattabile a tutte le stanze e a tutte le condizioni; la forma delle sue foglie permette di mantenere l’ambiente circostante molto pulito;

: è la pianta d’appartamento per eccellenza, molto resistente e adattabile a tutte le stanze e a tutte le condizioni; la forma delle sue foglie permette di mantenere l’ambiente circostante molto pulito; ficus beniamino : oltre a migliorare l’umidità della stanza, se grande e robusta è in grado di intrappolare la polvere; esteticamente è molto elegante;

: oltre a migliorare l’umidità della stanza, se grande e robusta è in grado di intrappolare la polvere; esteticamente è molto elegante; ficus elastica: rilascia l’acqua che assorbe in modo da trattenere la polvere sulle sue foglie.

Con queste tre piante da appartamento, che non hanno bisogno di tante cure per rimanere in salute, si può avere tutto: un bell’ambiente, pieno di aria pulita e privo di sporco.

Come pulire le piante dalla polvere

Queste piante riescono ad aiutarci donandoci ossigeno, dosando l’umidità, eliminando la polvere e rendendo l’atmosfera più naturale e bella. Ma anche noi dobbiamo fare qualcosa per loro. Oltre a coltivarle, innaffiarle, concimare, proteggerle e rinvasare come si deve seguendo le loro caratteristiche, bisogna assolutamente pulirle.

Per togliere la polvere che si è depositata sulle foglie, basta passare un panno umido di acqua a temperatura ambiente. Attenzione agli sbalzi di temperatura, decisamente poco amati dalle piante. Può andar bene anche una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia.

L’importante è sciacquare poi bene tutte le foglie con debole acqua corrente oppure con un panno bagnato di sola acqua. Un piccolo trucco è quello di usare un po’ di latte diluito nell’acqua per rendere le foglie lucide e di un bel verde brillante.