Se abbiamo messo troppo olio nel sugo ecco il fantastico rimedio della nonna per sgrassare il cibo

Sono tanti gli errori che si commettono in cucina, come mettere troppo olio nel sugo, troppo sale nel brodo o rompere le uova in modo sbagliato, ma ecco i rimedi.

La cucina, si sa, non è per tutti. Non basta seguire, alla televisione, trasmissioni popolari come MasterChef per diventare dei bravi cuochi. Ci vuole tanta pratica e dobbiamo mettere in conto che si possono commettere degli errori.

Senza, per questo, buttarci giù di morale. Sbaglia solo chi fa, non chi sta seduto al tavolo e ci critica. Del resto, anche gli chef più famosi possono commettere degli errori. Quindi anche noi, che siamo fondamentalmente dei dilettanti della cucina, potremmo fare qualche sbaglio.

Sono tanti gli errori che si commettono quotidianamente in cucina e senza saperlo

La bella notizia è che, per fortuna, come si suo dire, a parte la morte, a tutto c’è rimedio. Anche agli errori più banali che possiamo commettere ai fornelli. Spesso, senza nemmeno accorgerci di quelli che facciamo. Se abbiamo messo troppo olio nel sugo non dobbiamo disperare perché, come vedremo, c’è un efficace rimedio della nonna per risolvere il problema. Non solo, a volte ci potrebbe capitare di farci scappare la mano con il sale. Il che è un bel guaio, perché una minestra troppo salata è immangiabile.

Nessun problema, perché esiste un rimedio efficace per risolvere il tutto. Ovvero, immergere nel brodo una bella patata cruda e sbucciata che finirà per assorbire il sale in eccesso. Anche grattare la scorza del limone potrebbe essere fatto in maniera maldestra. Non tanto per l’atto in sé, visto che con la grattugia è abbastanza facile farlo. No, l’errore sta nel tipo di limone o di arancia che usiamo. Dobbiamo, infatti, acquistare agrumi con la scritta “scorza non trattata”. Che, però, se è generica, potrebbe sempre nascondere il fatto che ci si riferisca solo alla coltivazione. In pratica, laviamo sempre accuratamente le nostre scorze prima di usarle.

Anche come rompiamo le uova potrebbe essere un errore involontario

Rompere le uova è una delle operazioni più facili da fare in cucina. Attenzione, però, a dove lo facciamo. In pratica, evitiamo di picchiettare il guscio, per aprire l’uovo, sul bordo della pentola dove andremo a cucinarlo. Il rischio è quello che l’albume o l’uovo facciano cadere, involontariamente, lo sporco che si trova sul bordo.

Anche cucinare il riso, per molti, è un tabù, ma ci sono dei trucchi per non farlo mai attaccare. Così come usare la farina a casa, potrebbe esserci un altro errore che si commette in cucina e che magari ignoriamo. Infatti, è fondamentale sapere la differenza tra farina 0 e 00 e non solo.

Se abbiamo messo troppo olio nel sugo ecco come risolvere il problema con questo semplice trucco

Si diceva, poco sopra, del problema di aver messo troppo olio nel sugo. Il che lo rende fastidioso al sapore, soprattutto se non si amano i piatti troppo conditi. Ebbene, non disperiamo, perché esiste un rimedio efficace per sgrassare il nostro sugo. E vale anche per un brodo eccessivamente grasso. In pratica, dovremo semplicemente mettere in frigorifero il sugo o il brodo per farlo raffreddare.

Tanti usano anche, in inverno, mettere la pentola sul balcone di servizio, vista la temperatura bassa. Cosa succede facendo così? Che il grasso finirà per solidificarsi e ce lo ritroveremo in superficie. Così, con un semplice cucchiaio lo potremo facilmente eliminare dal sugo e dal brodo. A volte, agli errori in cucina, si rimedia in modo davvero facile.