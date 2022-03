Non solo Opzione donna ma anche altri 2 modi per andare in pensione prima dei 60 anni di età

Tantissime persone stanno accedendo alle pensioni anticipate. Tuttavia, prima di fare il passo, è bene conoscere le opzioni disponibili, quanto si perde e se convenga farlo. Oggi vedremo come si può andare in pensione prima dei 60 anni di età, un bel momento per godersi una buona parte della vita che rimane. Ebbene, le alternative sono diverse e permettono di superare i limiti della legge Fornero. Essa prevede l’accesso alla pensione di vecchiaia al compimento di 67 anni, con almeno 20 anni di contributi versati.

Tuttavia, è questa stessa legge che prevede anche un’uscita anticipata dal mondo del lavoro. Ciò, con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne. Il tutto, indipendentemente dall’età anagrafica. Questa opzione è solitamente perseguita da chi ha abbastanza contributi, in quanto ha iniziato a lavorare in età giovane. Si pensi, ad esempio, a chi è entrato nel mondo del lavoro a soli 18 anni.

Le altre opzioni per andare in pensione prima dei 60 anni

La seconda chance è rappresentata da Opzione donna, riservata però solo a determinate lavoratrici, ossia in presenza dei seguenti requisiti. Si tratta di coloro che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2021:

un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;

e abbiano un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le autonome).

Il tutto, con una differenza tra le due categorie e cioè la cessazione del rapporto di lavoro, per le lavoratrici dipendenti. Detto requisito non è, invece, richiesto per le autonome. Questa strada, però, non è immune da conseguenze sul piano economico.

Infatti, con essa si perde tra il 10 e il 25 per cento sul trattamento pensionistico. Questo perché il calcolo della spettanza è effettuato con il sistema interamente contributivo. Tuttavia, non solo Opzione donna ma c’è anche un altro modo per andare in pensione prima dei 60 anni. Il terzo modo è Quota 41, spettante ai lavoratori precoci. Trattasi, cioè, di quelli che vantano 12 mesi di contribuzione effettiva, maturata prima dei 19 anni di età. Essi dovranno avere, entro il 31 dicembre 2026, 41 anni di contributi.

Non solo Opzione donna ma anche altri 2 modi per andare in pensione prima dei 60 anni di età

Inoltre, per accedere a Quota 41 devono ricorrere altre condizioni e cioè:

stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo. Oppure: dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con stato di disoccupazione da almeno tre mesi;

invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche;

avere un coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità. Stesso dicasi se si ha un parente o affine di secondo grado convivente. In questo caso, i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità devono aver compiuto 70 anni. Oppure, ancora, devono essere affetti da patologie invalidanti o essere deceduti o mancanti;

aver svolto attività particolarmente faticose e pesanti, come lavori usuranti, notturni e comunque rientranti nelle categorie di legge.

