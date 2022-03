La ricerca del lavoro riguarda bene o male la gran parte della popolazione attiva. Da giovani o da adulti, con molti o pochi titoli di studio, con e senza esperienza, tutti necessitano di un’occupazione.

A proposito di studi, abbiamo già visto qual è il percorso scolastico che di norma conduce al lavoro, al successo e alla carriera.

Lavorare vuol dire procurarsi i mezzi per vivere e realizzarsi, ma è anche un modo di esprimere la propria personalità. L’essere umano non è fatto solo di bisogni primari e sentimenti, ma necessita di una dimensione produttiva che lo realizzi, soddisfi e completi.

Vediamo dunque come trovare lavoro a 30 o a 50 anni e magari con un contratto che offra un certo grado di stabilità.

Eliminiamo alcuni equivoci

Tranne nei casi previsti e tutelati dalla Legge, la ricerca del lavoro poi la si conquista sul campo. Ad esempio capita che i neolaureati disdegnino alcuni primi lavori perché non consoni agli studi fatti. Oppure che un disoccupato in generale non trovi risposta sul mercato in merito al proprio profilo.

Premesso che non esiste risposta univoca per tutti i casi, ogni mercato è fatto di domanda e offerta. Le aziende chiedono competenze e creazione di valore aggiunto da parte del potenziale candidato. Pertanto all’aumentare di questi asset salgono anche le quotazioni del candidato.

Infine, abbiamo già visto e spiegato perché stelle del calcio come Ronaldo, Messi e Lukaku guadagnano più di un cameriere.

Trovare lavoro a 30 o a 50 anni con un contratto a tempo indeterminato è più facile conoscendo questi numeri

Adesso vediamo alcuni numeri e statistiche che possono aiutare a fare la differenza in tema di ricerca del lavoro. Ad esempio non tutti i luoghi (città, Regioni, Stati, etc) offrono le stesse opportunità. Conoscerle in anticipo può servire a fare la differenza. Usiamo i dati del portale AnnunciLavoro360 per tastare l’attuale polso del mercato del lavoro. L’analisi è fatta in base al trend degli annunci presenti rispetto al mese precedente.

Secondo il sito, le 5 migliori province (come annunci di lavoro sul mese precedente) sono Milano, Roma, Torino, Napoli e Bologna.

Invece le 5 migliori città risultano essere, nell’ordine, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cusano Milanino, Bresso e Milano. Considerando invece le 5 Regioni, troviamo Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte.

Passando invece alle mansioni più richieste, abbiamo i seguenti profili: ingegnere, autista, contabile, addetto marketing, operai, impiegati.

La 5 migliori aziende risultano essere, nell’ordine, Sitly, Adecco Italia SpA, Randstad Italia SpA, Superprof e Gi Group SpA.

Infine vediamo quali sono i titoli di studio più richiesti: spicca il diploma di maturità, seguito dalla laurea, il Master, la scuola dell’obbligo e il dottorato.

