Solo 10 minuti per cucinare questi croccanti bastoncini di zucchine friggendoli in modo che siano meno calorici del solito

Come raccomandano le linee guida alimentari, sarebbe meglio non eccedere con la frittura. Ciò non toglie che, di tanto in tanto, ci si può concedere uno sfizio. Per una frittura meno calorica e poco olio, si può usare la friggitrice ad aria, un elettrodomestico che sempre più persone stanno adottando. Contrariamente a quanto si potrebbe credere, è anche molto semplice da utilizzare.

Facendolo, ci vorranno solo 10 minuti per cucinare questi croccanti bastoncini di zucchine. Sono ottimi da mangiare come goloso snack o servire come antipasto oppure come aperitivo assieme a delle irresistibili chips di zucca.

Ingredienti per 4 persone

3 zucchine;

100 g di pangrattato;

sale fino;

pepe nero;

pecorino;

rosmarino;

aglio in polvere.

Prima di tutto, bisogna lavare e pulire le zucchine. Il secondo passo è tagliarle a listarelle oppure a rondelle. In una ciotola, mettere tutte quante le spezie e il pangrattato. Mescolare gli ingredienti e impanare le zucchine al loro interno.

Trasferirle nella friggitrice ad aria assieme ad un filo di olio extravergine di oliva. Cuocerle a 180° per 10 minuti. Trascorso questo lasso di tempo, i croccanti bastoncini di zucchine saranno finalmente pronti. Meglio mangiarli subito, quando sono ancora caldi. Per renderli ancora più sfiziosi, specialmente se li si vuole servire come antipasto, si consiglia di accompagnarli con una salsa allo yogurt greco fatta in casa. In alternativa, con una coulis di pomodori, che esalterà al meglio il sapore dei bastoncini di zucchine fritti.

Come preparare la coulis ai pomodori per accompagnare questo gustoso aperitivo o antipasto

La coulis è una salsa a base di frutta o di verdura, a seconda del tipo di preparazione che deve accompagnare. Se è dolce, molto probabilmente sarà a base di frutta, altrimenti di verdura.

Ingredienti per 4 persone

400 g di pomodori

olio d’oliva;

sale;

pepe.

Lavare i pomodori, pulirli e tagliarli a metà. Farli sbollentare per un paio di minuti in acqua calda salata. Eliminarne semi e buccia. Frullarne la polpa nel mixer, aggiungere un filo di olio di oliva e insaporire con sale e pepe. Lasciare la coulis al pomodoro a riposo per un’ora.