Un terreno è abbandonato nel momento in cui non interessa al proprietario o ai proprietari. In giro ci sono tanti terreni abbandonati. Lo stato di abbandono è una cosa facile da vedere. Le sterpaglie, le recinzioni rotte o arrugginite, alberi non potati. Puntare ad un terreno abbandonato, per sfruttarlo dal punto di vista economico può essere una cosa fattibile. Naturalmente occorre acquisire il diritto a sfruttarlo. E le strade sono molteplici. E sono diverse anche le attività che si possono avviare facilmente, senza grandi capitali e abbastanza remunerative.

Fare tanti soldi sfruttando un terreno abbandonato è possibile e ci sono almeno 5 attività da avviare a basso costo

Il primo passo quindi è acquisire il diritto a sfruttare un terreno. Acquisire il terreno comprandolo può essere una soluzione. Un terreno abbandonato può essere acquistato a basso costo. Magari sfruttando il fatto che i proprietari disinteressati, lo reputino un peso e non un capitale. Le tasse da pagare o eventuali danni per incendi scatenati dalle sterpaglie, possono essere un fattore determinante sulla voglia di cederlo da parte dei proprietari. Oppure c’è la soluzione dell’usucapione.

Se per 20 anni si conduce un terreno senza che nessuno ne rivendichi la proprietà, l’usucapione si materializza. Altre formule sono il contratto di affitto o di usufrutto.

Cosa fare per guadagnare il più possibile

Una volta acquisito il diritto ad utilizzare un terreno, si può fare di tutto. Ma ci sono alcune attività, soprattutto di nuova tendenza, che possono essere altamente remunerative. Per esempio la fattoria didattica. Una vera e propria fattoria con pecore, capre, conigli, galline, maiali, oche e così via. Ma aperta alla visita di scolaresche e bambini, dietro pagamento di un corrispettivo. Come fare tanti soldi sfruttando un terreno abbandonato può riguardare lo sport. Molto varia in base alle dimensioni del terreno. Ma non ci vogliono molti ettari per trasformare il terreno in un campo di calcetto per esempio.

Magari da noleggiare agli amanti di questo sport. Lo stesso vale per il tennis per esempio, per una pista di ciclocross, o per il padel. Tornando a cose prettamente agricole, un bel allevamento di lumache può essere ideale, e senza i grandi investimenti che ci vorrebbero per un piccolo impianto sportivo. La bava di lumaca ad uso cosmetico ormai è largamente diffusa. L’allevamento di api è altrettanto ideale. La grande domanda di miele, pappa reale o cera rende l’idea una soluzione che può dare soddisfazione. Ma ci sono anche delle colture molto richieste come le erbe medicinali, i funghi, il ginseng o lo zafferano.