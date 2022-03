Non solo Milano, Roma o Napoli, ecco le idee per una domenica fuori porta diversa dal solito

Chi vive in una grande città come Milano, Roma o Napoli sa bene che la domenica è bene andare a visitare qualcosa fuori dal centro.

Si passa già praticamente tutta la settimana in città e respirare un po’ di aria sana in campagna, montagna o al mare fa sicuramente bene a tutti.

I più fortunati possono usare la macchina come mezzo di trasporto, anche se chi sceglie i mezzi pubblici come il treno si evita le probabili code del rientro la sera. Ad ogni modo, se vogliamo fare un piccolo viaggio di un giorno, ricordiamoci che non c’è solo Milano, Roma o Napoli, ecco le idee per una domenica insieme a tutta la famiglia.

Villa Panza

In Italia abbiamo meraviglie dappertutto, ma vicino a Milano ce n’è una davvero spettacolare. Parliamo di Villa Panza, che si trova in un quartiere di Varese di nome Biumo Superiore. Si tratta di una villa del Settecento che attorno gode di un bellissimo giardino all’italiana.

Per gli amanti dell’arte americana questa villa è la meta ideale dato che conserva una delle maggiori collezioni di arte moderna di quel Paese. La villa deve il suo nome al Conte Panza che era un grande appassionato di arte moderna e che ha creato la collezione.

Parliamo di più di 150 opere americane e anche manufatti dell’arte precolombiana e africana. Inoltre, visitare il giardino della villa permette al visitatore di godere di una vista unica su Varese, dato che si trova su un’alta collina. Magari si può organizzare questa visita con tempo riuscendo così a risparmiare sul trasporto.

Da Roma ci sono molte possibilità. Il mare, la Ciociaria o la Sabina sono solo alcuni esempi. Una meta che merita assolutamente di essere conosciuta è il castello di Rocca Sinibalda. Ci troviamo nella valle del Turano e il castello presenta stili architettonici molto diversi. Infatti, è a metà tra una fortezza imponente e un elegantissimo palazzo del rinascimento italiano. Nel Cinquecento il castello ha preso la sua forma attuale che in molti paragonano o a un’aquila con le ali ripiegate o addirittura a uno scorpione. Visitando il castello si visita anche il borgo di Rocca Sinibalda.

Infine, i napoletani hanno la fortuna di vivere letteralmente al centro della storia. Evitando di citare i famosissimi siti archeologici di Pompei e Ercolano, gli esperti di ProiezionidiBorsa consigliano al Lettore una visita a Paestum.

Siamo nel comune di Capaccio, a una novantina di chilometri dal centro di Napoli. Gli scavi archeologici sono molto vicini alla stazione dei treni e quindi è un’ottima idea recarsi in treno a Paestum. La città era un’importantissima colonia greca di nome Poseidonia, che i romani conquistarono e continuarono ad abbellire. Sono imperdibili le mura romane i tre templi di Hera, Nettuno e Cerere.

