Quando si preparano dei piatti particolari, l’errore è sempre dietro l’angolo. Purtroppo, prima di raggiungere la perfezione sono necessarie diverse prove.

Anche chi è esperto in cucina potrebbe avere qualche difficoltà nella preparazione di piatti soprattutto a base di pesce, molluschi e crostacei. Sebbene squisiti, riescono a mettere davvero a dura prova anche i più competenti ai fornelli.

Particolarmente difficile è cucinare nel modo corretto il polpo, che spesso rischia di essere troppo duro oppure gommoso.

Per un polpo bollito finalmente morbido bisognerebbe copiare questi due geniali segreti degli chef

Se si vuole ottenere un polpo tenerissimo, ci sono diversi trucchi che anche gli chef consigliano.

Il primo è congelare il polpo appena acquistato, prima di prepararlo. La cosa importante è che si tratti di polpo fresco.

Questo mollusco è composto da circa l’80 per cento di acqua, che grazie al congelamento nel freezer aumenterà di volume, rompendo le fibre del polpo. In questo modo, risulterà più tenero.

Prima di cucinarlo, è opportuno farlo scongelare lentamente, tenendolo prima in frigorifero per circa 24 ore. Quando sarà completamente scongelato, si potrà procedere con la preparazione.

Anche il momento della cottura è fondamentale per ottenere un ottimo risultato. Molti credono che per bollire il polpo basti metterlo in una pentola con abbondante acqua e lasciarlo cuocere.

In realtà, bisognerebbe applicare alcuni escamotage per non commettere errori e renderlo veramente tenero.

Il tempo di cottura ideale più alcuni pratici consigli ai fornelli

Il tempo di cottura è fondamentale per un polpo bollito finalmente morbido. Se si cuoce per poco tempo, risulterà ovviamente crudo, ma se si prolunga troppo la cottura, potrebbe diventare gommoso.

Per questo, è importante metterlo in una pentola con acqua non bollente, ma fredda. Tenendo sempre il fuoco basso, si dovrà cuocere poi per dieci minuti a partire dalla bollitura, ma sempre monitorando la morbidezza.

A questo punto, si potrà spegnere il fuoco e coprire il polpo con un coperchio lasciandolo a mollo nella sua acqua finché non si raffredda. Sarà anche importante non mettere una quantità d’acqua esagerata, basterà coprirlo superandolo di circa due dita.

In alternativa alla bollitura, si potrà ottenere un polpo con patate tenero e leggero anche in microonde in soli 8 minuti, mantenendo i suoi nutrienti.

Questo piatto gustoso si può accompagnare con dei broccoli sfiziosi preparati secondo la ricetta tradizionale piemontese.

