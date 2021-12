Se leggiamo l’oroscopo, sappiamo bene che le stelle non influenzano tanto, o solo, il nostro carattere ma hanno anche un altro ascendente su di noi. Infatti, esistono dei segni che si capiscono meglio tra di loro rispetto ad altri.

In altre parole, esistono delle combinazioni che fanno legare alcuni segni molto intensamente tra di loro. Una di queste è naturalmente quella che lega il segno del Leone a quello dei Pesci. Tuttavia, ne esistono anche altre che sono davvero uniche. Infatti, non solo Leone e Pesci ma questi due segni zodiacali insieme fanno furore in amore.

Sagittario

Il Sagittario è un eccellente seduttore. La sua vocazione a viaggiare e a spostarsi sempre lo rende sfuggente, criptico e a tratti enigmatico. Tuttavia, quando il Sagittario decide di legarsi lo fa sul serio e prende in alta considerazione i suoi impegni. Infatti, le persone nate sotto questo segno sono estremamente rispettose del partner e delle regole di coppia.

Ariete

L’Ariete invece è un cacciatore nato. Sia donna che uomo, l’Ariete possiede un fascino unico che lo porta sempre ad essere in prima fila nella vita. Allo stesso tempo, però, l’Ariete è dotato di una personalità estremamente dolce e affettuosa, che si può conciliare benissimo con la sua volontà di indipendenza e libertà. Anche l’Ariete è un grande seduttore, e a livello amoroso si coinvolge moltissimo. La passione per la coppia è innata nell’Ariete, ma deve trattarsi di una coppia attiva e aperta al Mondo.

Non solo Leone e Pesci ma questi due segni zodiacali insieme fanno furore in amore

La coppia Sagittario e Ariete non è solo un insieme costituito da due persone, siamo proprio di fronte a una fusione. In primo luogo sono due segni di fuoco e quindi hanno delle caratteristiche comuni.

Se già l’amicizia tra Ariete e Sagittario è sorprendente, l’amore può davvero regalare delle soddisfazioni uniche. Ciò che fa avvicinare le persone nate sotto questi segni sono la parte molto socievole della loro personalità, la curiosità che regola le loro vite e la voglia di cambiamento e di movimento. Allo stesso modo, anche nella gelosia sono simili e dunque si possono capire bene.

