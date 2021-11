Tra quasi un mese daremo il benvenuto al tanto atteso inverno e soprattutto al periodo più bello che ci sia: il Natale. Luci ovunque, negozi e centri commerciali addobbati, dolci sorrisi e soprattutto la voglia di stare il più possibile accanto alla propria famiglia.

Tutto questo è Natale e se vogliamo trascorrere qualche giorno all’insegna del relax, ma soprattutto dei mercatini e dell’atmosfera magica consigliamo queste 3 città italiane da non perdere. Se l’inverno per molti di noi è una gioia, non sono dello stesso pensiero le piante.

Esistono piante tanto resistenti al freddo e alle raffiche di vento, come i ciclamini e le camelie, ma ce ne sono altre che al di sotto di una certa temperatura morirebbero e un esempio è la pianta di limone. Abbiamo fatto tanto per averla sana e forte, per cui stiamo molto attenti a non rovinare tutto.

Focalizziamo l’attenzione sui lavori da fare in giardino a dicembre, l’ultimo mese dell’anno, per avere fioriture meravigliose nei mesi che verranno. Tra i lavori da fare a dicembre, una menzione speciale va alla potatura di alcuni alberi da frutto come il melo ma non solo, così avremo la tavola piena di tanta frutta buona e succosa. Come dicevamo, non solo la pianta di limone ma anche queste 10 sono da proteggere dal freddo ed ecco come ripararle per essere sempre rigogliose.

Quelle da vaso e da giardino

Anche se si chiamano piante d’appartamento, non è necessario tenerle dentro casa, specialmente in estate. Ma visto che andiamo incontro all’inverno, allora se vi sono piante delicate in vaso posizionate in giardino o in balcone, è meglio optare per un riparo.

Le piante che hanno bisogno di protezione durante le stagioni più fredde sono il photos, il ficus, la sansevieria, l’aloe vera. Queste piante, infatti, con una temperatura che sfiori i 12° gradi potrebbero anche morire.

Tra quelle mediterranee, oltre a quella di limone troviamo anche la pianta di mandarino, di arance e di pompelmo. Il geranio, l’oleandro e il gelsomino sono resistenti ma non alle raffiche di vento freddo. In ogni caso queste si possono mettere anche in appartamento.

Non solo la pianta di limone ma anche queste 10 sono da proteggere dal freddo ed ecco come ripararle per essere sempre rigogliose

Ci sono diverse opzioni per riparare le piante in vaso. La prima è quella di tenerle dentro casa, ma facendo attenzione alle specifiche esigenze di ogni pianta. Per esempio se una di queste ha bisogno di luce, o di terreno umido eccetera.

La seconda è il riparo sotto una tettoia, così a seconda delle sue esigenze è sì riparata ma è colpita dalla luce in maniera sicuramente migliore rispetto a dentro casa. La terza è la pacciamatura, ossia la copertura del terreno tramite foglie secche e tanti altri possibili materiali. Infine la quarta è la copertura delle piante più delicate ed esigenti con dei cappucci.

Per quanto riguarda le piante prettamente da giardino, se delicate, allora la quarta opzione appena vista è quella più indicata. Anche la pacciamatura sarà possibile e in più potrebbe essere molto utile una ricca concimazione organica.