Dicembre è ormai alle porte e non dobbiamo farci trovare impreparati. Abbiamo pensato a cosa fare nel periodo più magico dell’anno? Se ancora non abbiamo idea di come trascorrere il mese di dicembre, il team di ProiezionidiBorsa è sempre pronto ad aiutare i cari Lettori.

Dicembre esprime la voglia di stare insieme e il calore dell’affetto. A dicembre si sta di più con la famiglia, ci si diverte giocando insieme, preparando dolci e addobbando casa. Insomma, è davvero il periodo più magico e più bello che ci sia.

Ma dicembre è anche il mese ideale per partire e trascorrere qualche giorno in totale relax, con il sorriso a 36 denti stampato sul viso. Se abbiamo dei bambini e si parla di magia, non possiamo non fare riferimento alla meta più desiderata da tutti: Disneyland.

Ma siamo sicuri che i bambini apprezzeranno anche girovagare per l’Italia, il nostro Bel Paese. Questi 3 capolavori di città italiane sono perfetti per dicembre tra mercatini e atmosfere magiche da sognare ad occhi aperti.

Napoli

Quando si pensa al Natale, la prima città che viene in mente è proprio la bellissima Napoli, dove i mercatini di San Gregorio Armeno sono famosissimi in tutto il Mondo. Tra le vie di Napoli, l’atmosfera che si respira è davvero incredibile e il calore della gente ci fa sentire come se fossimo a casa.

Sfatiamo il mito che a Napoli bisogna andare solo in estate tra mare e caffè. Napoli è sensazionale anche e soprattutto in inverno!

Napoli è la tipica bellezza del sud che bisogna visitare almeno una volta nella vita e quale migliore occasione di dicembre per respirare questa travolgente magia? Inoltre, i mercatini di Napoli sono perfetti per acquistare dei regali per i nostri familiari e amici ed ecco cosa acquistare in base al segno zodiacale.

Verona

Che dire della città italiana dell’amore, con le sue luci e con la famosissima Arena. Davvero uno spettacolo!

Anche a Verona ci sono i mercatini e l’atmosfera magica del Natale. Cosa c’è di più rilassante e coinvolgente di una buona cioccolata calda e di tante cose da ammirare e acquistare?

Vogliamo esprimere un desiderio o lasciare semplicemente un biglietto? La casa di Giulietta è il luogo perfetto. Verona è stupenda sempre, anche in inverno e soprattutto durante il periodo natalizio.

Terminiamo il tour con Merano, in Trentino-Alto Adige. Tra freddo, neve e bevande calde, anche Merano è perfetta per trascorrere qualche giornata in allegria. Mercatini, bancarelle e giostre non mancheranno per far divertire i bambini e per acquistare qualche regalo per far felici i propri cari.

