Le piante hanno il grande vantaggio di creare un ambiente esterno o interno verdeggiante e di armonia con la natura. Indubbiamente, però, tra le caratteristiche che amiamo di più di alcune di esse vi è il fatto di portare colore attraverso copiose fioriture.

A seconda della stagione e della posizione che dovranno occupare, dunque, prediligeremo una specie piuttosto che un’altra.

Se dovessimo cercare una pianta che produca eleganti e bellissimi fiori nel periodo estivo, potremmo considerarne una davvero maestosa e poco scontata.

Una pianta spettacolare

Quando si pensa a una specie vegetale dalla fioritura meravigliosa e durevole per tutta l’estate, spesso viene in mente la dipladenia. È una pianta rampicante e dal fogliame rigoglioso.

Non solo la dipladenia, anche questa pianta profumata da coltivare, però, sprigiona una fioritura estiva spettacolare.

Stiamo parlando del lisianthus, anche noto come Eustoma, una pianta perenne originaria dell’America. Ha steli sottili e foglie verde scuro dalla forma leggermente appuntita.

La sua bellezza, però, si cela ovviamente nei fiori che produce dalla fine della primavera fino all’autunno inoltrato.

I fiori assomigliano a quelli delle rose, infatti sono caratterizzati dalla presenza di più petali sovrapposti. Possono essere delle più svariate colorazioni, molto diffusi sono quelli bianchi, ma si trovano anche rosati, verdini, lilla e di altri colori. Molto particolari quelli ibridi, dotati di petali che presentano una doppia sfumatura di colori.

Il significato di questo fiore si ricollega all’amore, tanto è vero che spesso si impiega nei bouquet delle spose. Possiamo, però, anche coltivarli per poter godere della loro bellezza, oltre che del loro leggero e piacevole profumo.

Non solo la dipladenia, anche questa pianta profumata da coltivare in vaso all'interno o sul balcone fiorisce tutta l'estate

Il lisianthus si può coltivare sia in vaso che in piena terra, ma sarebbe consigliabile la prima opzione. Infatti, ponendolo in un vaso, potremo sfruttare la sua natura perenne e prendercene cura nel migliore dei modi.

È una pianta che vuole la luce solare, ma non diretta, è da porsi quindi in una posizione che in qualche modo la ripari. Dunque, se la nostra casa dovesse disporre di poco sole, sarà meglio scegliere qualche altra pianta in grado di darci una cascata di fiori duraturi.

Ama le temperature miti e teme freddo, gelate e vento.

Sarebbe consigliabile, dunque, porla all’esterno durante le stagioni calde e poi riportarla in casa.

In primavera e in estate dovremo annaffiarla con frequenza, assicurandoci che il suo terreno non si asciughi. Si raccomanda attenzione a tal proposito per evitare che le radici marciscano.

Nei periodi freddi le annaffiature potranno calare, basterebbe anche una nebulizzazione di acqua di tanto in tanto.

Possiamo seminare il lisianthus tra la fine dell’autunno e l’inverno. Ideale un terriccio arricchito di torba e sabbia. Per avere una fioritura copiosa bisognerà concimarla nel periodo della stessa e potarne le parti sfiorite o rovinate.

Si può coltivare in giardino solo nelle zone in cui la temperatura rimane attorno ai 20 gradi per tutto l’anno.

