Il vino non è materia morta, ma miscela viva che con il tempo cambia, evolve, migliora o peggiora. Alcuni fattori che lo portano a evolvere nella giusta direzione sono connaturati nei suoi elementi, altri invece possiamo conferirli noi. Allo stesso modo, anche far evolvere il vino in maniera sbagliata è un errore che possiamo commettere noi umani, magari conservandolo male. Da secoli il luogo ideale per conservare il vino è proprio la cantina, ma con le moderne abitazioni spesso questo spazio non è presente. Tuttavia, non solo in cantina ma anche in casa possiamo cercare di conservare il vino al meglio, se seguiamo alcune semplici regole.

La posizione, la luce e la temperatura

Se per far maturare gli acini serve moltissima luce, per conservare il vino invece serve moltissimo buio. Dato che non abbiamo la cantina, dobbiamo trovare un luogo della casa con quasi completa assenza di fonti luminose, naturali o artificiali. In secondo luogo, quando abbiamo individuato il posto ideale, dovremmo trovare il modo di mettere tutte le bottiglie orizzontalmente, meglio se in una struttura che prevede uno spazio per bottiglia. Così, quando andremo a rimuovere una bottiglia per berla, non dovremo spostare tutte le altre.

Per quanto riguarda la temperatura invece, ricordiamoci che deve oscillare tra un minimo di dieci gradi e un massimo di diciotto. Tuttavia, la temperatura da sola non basta per conservare al meglio un vino: serve anche tenere sotto controllo l’umidità. Diciamo che i valori di quest’ultima devono stabilizzarsi intorno al 60-80% e quindi, se non disponiamo di una cantinetta, dobbiamo ricercare questi valori in una stanza buia che usiamo poco.

Non solo in cantina ma anche in casa possiamo seguire le regole per conservare bene le bottiglie di vino

Altra raccomandazione molto importante è quella di evitare di mettere le buone bottiglie in un luogo in cui sono presenti molti altri odori. Infatti, con il tempo c’è il rischio che il tappo di sughero delle bottiglie li assorba e li trasmetta al vino. Se abbiamo appena riverniciato una stanza dovremmo dunque evitare di metterci il vino.

Infine, ricordiamoci di disporre tutte le bottiglie con l’etichetta visibile facilmente. In questo modo non dovremo maneggiarle per troppo tempo per capire di che vino si tratti. Il vino più sta fermo e meglio è, e dunque per risolvere tutti questi problemi potremmo costruirci una cantinetta in legno o acquistarla.

