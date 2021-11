Tanto condannato dai sapientoni della cucina, quanto versatile e duttile per chi non trova mai tempo, il rotolo di pasta sfoglia talvolta è un salvavita. Utile nelle preparazioni salate quanto in quelle dolci, questo prodotto consente di ottenere ottimi risultati con poco sforzo.

Ad esempio se abbiamo i minuti contati, ecco come realizzare con un rotolo di sfoglia e una mela un dolce irresistibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Allo stesso modo, vedremo che basta un rotolo di sfoglia per realizzare queste fenomenali ricette pronte in pochissimo tempo con le quali potremmo coprire una cena intera.

La mossa perfetta per una cena romantica

Non abbiamo una grande dimestichezza ai fornelli ma vogliamo fare colpo su qualcuno? Nessun problema, serviranno delle mazzancolle e delle strisce di pasta sfoglia.

Facciamo pulire le mazzancolle in pescheria lasciando solo la parte terminale della coda che darà un tocco scenico. Avvolgiamo le mazzancolle con una striscia di pasta sfoglia lasciando scoperta solo la parte della coda. Spennelliamo le mazzancolle in crosta con del tuorlo d’uovo e dei semi di sesamo per poi mettere in forno 10 minuti a 200°. Al termine della cottura avremo ottenuto delle mazzancolle in crosta croccanti e dorate per fare breccia nel cuore di chiunque.

L’antipasto che non ti aspetti

La pasta sfoglia è favolosa per preparare dei velocissimi fagottini da riempire con delle verdure. Dal rotolo rettangolare di pasta sfoglia ricaviamo dei quadrati al coltello o dei cerchi utilizzando un coppapasta. Come in precedenza, spennelliamoli con del tuorlo d’uovo che donerà un bellissimo colore ambrato e mettiamo in forno fino a quando non saranno gonfi e croccanti.

Lasciamo raffreddare qualche minuto dopodiché, con l’aiuto di un coltello, ricaviamo un piccolo buco in superfice. Fatto questo, con l’aiuto di una sac à poche potremo farcire questi cuscinetti di pasta sfoglia con quello che preferiamo. Ad esempio una crema di ceci o di zucca e guarnire con del guanciale croccante.

Basta un rotolo di sfoglia per realizzare queste fenomenali ricette pronte in pochissimo tempo

Passiamo al lato dolce della faccenda illustrando addirittura 2 metodi rapidissimi per un dolce da mille e una notte. La prima alternativa è quella di utilizzare i cuscinetti di sfoglia da farcire con della crema pasticcera e guarnire con zucchero a velo e frutti rossi.

Per una colazione da campioni, invece, possiamo ricavare dei triangoli della stessa lunghezza del rotolo da quali realizzeremo dei meravigliosi croissant. Per i cornetti, basterà arrotolare i triangoli a partire dalla parte della base. Inforniamo a 200° per un ottenere un croissant dorato e friabile da farcire come vogliamo, con miele, marmellate e confetture.

Approfondimento

Quasi nessuno conosce questo piatto della cucina povera napoletana ma è un’esplosione di gusto e bontà