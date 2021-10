L’Italia è un Paese meraviglioso, perché soddisfa e appaga tutti i gusti. Offre paesaggi di mare e splendide spiagge, colline verdi e morbide, estese pianure, fino alle montagne più alte e impervie.

Anche se è arrivato l’autunno, tanti di noi pensano ancora, con nostalgia, alle vacanze. Ma chi l’ha detto che il periodo più fresco dell’anno non si un buon momento per viaggiare?

L’autunno e l’inverno, infatti, sono momenti perfetti per scoprire angoli del nostro Paese che ancora non avevamo conosciuto. In particolare, oggi scopriremo 3 luoghi meravigliosi e immersi nel verde per trascorrere delle fantastiche giornate lontane dal caos cittadino.

In questi luoghi si perde il senso del tempo, ci si dimentica di guardare l’orologio e persino di controllare ripetutamente le notifiche del cellulare. Solo giornate così possono far ritrovare la vera armonia e allontanare lo stress accumulato.

Lontani dallo stress cittadino e immersi nel verde lussureggiante della natura, ecco 3 luoghi mozzafiato da non perdere

Spesso l’unica cosa che ci frena dal prenotare qualche giorno di vacanza è la paura di spendere denaro. Eppure, esistono luoghi spettacolari e poco battuti dalla folla che mantengono prezzi bassi e davvero alla portata di ogni portafoglio. L’abbiamo già scoperto grazie alla classifica delle 3 mete più economiche d’Italia perfette per trascorrere delle vacanze all’insegna del risparmio e della bellezza.

Chi, invece, preferisce gite fuoriporta giornaliere, dovrebbe conoscere queste 3 mete mozzafiato.

Un trenino incantato per arrivarci

Chiunque ha sentito parlare almeno una volta del trenino rosso del Bernina. Questo treno, di color rosso fiammante, attraversa diverse tappe, una più bella dell’altra, come quelle che stiamo per scoprire.

Chi ama camminare con zaino in spalla non potrà perdere per nessun motivo la passeggiata al lago Cavloc. Il lago si mostrerà in tutta la sua bellezza circondato da bellissimi boschi di conifere. Le acque sono così limpide da sembrare finte ed è un luogo perfetto anche per le famiglie, vista la presenza di tante aree picnic.

Il sentiero dei contrabbandieri

Gambe in spalla anche per questa seconda tratta, per scoprire il lungo sentiero dei contrabbandieri che parte da Tirano. Si tratta di un vero e proprio percorso di trekking, che si snoda tra vigneti, viste panoramiche e non solo.

Lungo questa tratta, sarà possibile anche vedere un monumento commemorativo agli emigrati della Valchiavenna e della Valtellina nel Mondo. In più, ci potremo fermare per un ristoro da leccarsi i baffi in una delle trattorie tipiche presenti sul luogo.

Una balconata panoramica che lascia senza fiato

Un’altra tappa da non perdere è quella all’Alpe san Romerio. Sono davvero lontani dallo stress cittadino e immersi nel verde lussureggiante della natura, ecco 3 luoghi mozzafiato da non perdere.

In particolare, l’Alpe san Romerio è situata su una terrazza panoramica naturale, sopra il lago di Poschiavo. L’Alpe si trova in una conca naturale, da cui si potrà godere di un tramonto infinito e senza paragoni.