L’anno nuovo sta per cominciare e molti sono coloro che sperano in rinnovata fortuna. Chi è in cerca di lavoro è ancora in tempo per sfruttare una buona occasione. Infatti, stanno per scadere i bandi Trenitalia con tante opportunità di lavoro da prendere al volo per specialisti e diplomati.

Sul suo sito, la società delle Ferrovie dello Stato Italiane offre mansioni a tempo indeterminato con scadenza dal 3 al 9 gennaio. Le mansioni bandite sono varie, pertanto i requisiti cambiano. Per tale ragione per alcune è richiesta esperienza e lauree specialistiche. Al contempo, si offrono mansioni dove è necessario solo il diploma. Inoltre, ogni annuncio può avere sede in più città d’Italia. Nel prossimo paragrafo vedremo quali sono questi lavori e come partecipare al concorso.

Usciti per ultimi il 22 dicembre 2021, sono in evidenza i bandi come Progettista e Project Engineer Assistant tecnologico (Bari, Napoli, Milano, Roma, Verona). I requisiti richiesti sono laurea magistrale in Ingegneria Elettrica o Elettronica, oppure Ingegneria Telecomunicazioni. Richieste anche conoscenze sugli standard e le norme di progettazioni nel settore delle tecnologie ferroviarie, dell’uso di Autocad e software di pianificazione. Si cercano anche assistenti per lavori di realizzazione di opere tecnologiche (Genova, Milano, Verona, Roma).

Si ricercano anche Progettisti di Telecomunicazioni (Roma) con laurea Magistrale nell’Area Ingegneria Industriale o Ingegneria delle Telecomunicazioni. L’esperienza richiesta è di due anni minimo. Nel Lazio, FS ricerca un progettista in geologia per redigere studi geologici, idrogeologici e sismici con laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche.

Un altro bando cerca uno specialista in sostenibilità (Roma) che supporti le attività in materia circa Climate Change, Green Deal, Supply-chain Management, Green Procurement etc. In questo caso è richiesta laurea in Architettura, Ing. Edile o Ambientale. La lista è consultabile sulla pagina dedicata. Tutte queste mansioni richiedono un buon livello di inglese, anche tecnico.

Per diplomati

Con solo diploma di Istituto Tecnico si cercano specialisti (Verona, Reggio Calabria) del Controllo Ambientale dei Cantieri che ne assicuri il presidio e si occupi di sopralluoghi e fornisca supporto tecnico. Con diploma di Geometra si cerca un Progettista per cantierizzazione e interferenze sottoservizi e un Assistente Lavori di realizzazione di opere civili.

É ricercata anche la figura di Cartografo/tipografo (Roma) che abbia un diploma di geometra e ottime conoscenze di fotogrammetrica, restituzione cartografica e rilievo topografico. È richiesta anche la figura di elettricista o elettrotecnico (Messina) che abbia abilitazioni e certificazioni IMO/STCW, attestato di Addestramento Marittimo in servizio navi passeggeri, Primo Soccorso. Molte altre sono le posizioni aperte bandite dalle Ferrovie dello Stato e consultabili al link seguente.

