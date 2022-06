Parlando di piramidi non ci sono solo quelle meravigliose che tutti conosciamo e che arricchiscono da secoli l’Egitto, ma anche quelle alimentari. La più famosa di tutte sicuramente è la piramide della Dieta Mediterranea. Un punto di riferimento fondamentale non solo per nutrizionisti, dietologi ed esperti del settore, ma anche per gli sportivi e coloro che cercano la salute anche a tavola. Una piramide che studiano anche i nostri bambini a scuola, con tanto di grafici colorati e simpatici, per far capire loro quali sarebbero le priorità alimentari. In cima alla piramide, proprio sulla punta, ci sono i dolci, che non andrebbero mangiati troppo spesso, assieme alla carne. Alla base della piramide invece, ecco legumi e farine integrali, frutta e verdura, ma anche un alimento che spesso ci dimentichiamo. Invece, dovremmo ricordarci di assumerlo più spesso, magari come ricordano gli esperti, anche a colazione.

Non staremo qui a ripetere le solite cose sulle noci, che ormai noi tutti conosciamo molto bene. Solamente ci teniamo a rammentare, quanto sostengono gli esperti sull’importanza di assumere magari quotidianamente un paio di noci. Grazie, infatti al loro importante bagaglio di nutrienti, questi piccoli ma preziosi alimenti sarebbero importanti alleati della salute del cervello del cuore. Una ricerca medica americana aveva segnalato e consigliato per tutti coloro che studiano o lavorano soprattutto con la testa, di cercare di assumere delle noci a colazione. Vera e propria miniera d’oro di minerali che aiuterebbero infatti la memoria a essere più elastica e le capacità cognitive ad avere la meglio sulla pigrizia mentale.

Non solo frutta e verdura ma nella famosissima piramide della Dieta Mediterranea non dovrebbe mai mancare qualche grammo di questo alimento preziosissimo alleato del cervello

In tutta questa fase dell’anno in cui mangeremo e apprezzeremo la pasta fredda, le noci potrebbero essere quel valore aggiunto da portare a tavola. Pensiamo al gusto ma anche alla salute di un: piatto di pasta, magari integrale o al farro, con pomodorini, scaglie di grana, rucola e noci.

Oppure, un tradizionale piatto di trenette al pesto, ma con l’aggiunta di qualche noce, a rinforzare il gusto, portando in dote anche nutrienti salutari. Non solo frutta e verdura ma nella famosissima piramide della Dieta Mediterranea c’è spazio anche per il frutto preferito dei simpaticissimi Cip e Ciop.

