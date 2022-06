Nipote del french toast e cuginetto dei pancake, lo yogurt custard toast è l’ultima colazione di tendenza arrivata da oltreoceano. La Custard cream in inglese è la crema pasticcera, possiamo quindi capire quanto potenzialmente golosa sia la combo tra il pane tostato e la crema alleggerita dalla base yogurt. Non facciamoci ingannare dal nome però, questa ricetta fa parte della serie di colazioni sane e fit, veloci e complete, che spopolano sui social network. Una ricetta diventata virale per la colazione o la merenda, molto semplice da preparare, economica e buonissima.

Basteranno una fetta del nostro pane preferito, pane in cassetta, pan brioche, al latte o del semplice pane che abbiamo avanzato dal pranzo o dalla cena. Un vasetto di yogurt, un uovo, miele o sciroppo d’acero, zucchero a velo e un goccino di limone. Ovviamente cerchiamo sempre di personalizzare i nostri piatti, in questo caso oltre a sbizzarrirci con le guarnizioni possiamo aromatizzare la cremina di yogurt con la scorza di limone, arancia, cannella o vaniglia. Perfetto con un the caldo in un pomeriggio autunnale ma anche con una bella spremuta d’arancia fresca per una colazione di giugno. Se ci dà noia l’idea di accendere il forno con le alte temperature ricordiamoci che nel caso del custard toast, la ricetta verrà benissimo anche realizzata nella friggitrice ad aria.

Custard toast, la ricetta del toast virale su tiktok che sta facendo impazzire tutti

La ricetta dei nostri toast è semplicissima. Dopo aver impostato il forno a 180 gradi, con un cucchiaio schiacciamo il centro del nostro pane compattandolo e assicurandoci di creare un incavo adatto ad accogliere il composto. A questo punto in una ciotola lavoriamo l’uovo con una forchetta, come per fare una frittatina, aggiungendo lo yogurt e il miele. Lavoriamo bene il composto fino a creare una crema e una volta amalgamato per bene aggiungiamo il limone e la vaniglia.

Aiutandoci con un cucchiaio distribuiamo la nostra crema yogurt sulle fette di pane e mettiamo tutto in forno per una decina di minuti. Tiriamo fuori quando il pane sarà tostato e la crema sarà ancora morbida. Il consiglio è quello di non lasciare ulteriormente i toast nel forno perché rischieremo di far seccare la crema. Una volta sfornati possiamo decorarli con frutta fresca, cioccolato e una spolverata di zucchero a velo.

