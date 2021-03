Forse non è il momento adeguato, ma la primavera è comunque arrivata. Tranne che se restiamo sempre a casa con la stessa famiglia e gli stessi amici, siamo costantemente di fronte a nuove persone. Nuove persone da conoscere, con cui parlare o con cui solamente passare qualche minuto.

Che sia per motivi di ordine professionale, sociale o sentimentale, conoscere nuove persone è davvero una costante nelle nostre vite. Questo, però, ci fa affrontare delle scelte non sempre così evidenti. Cosa dire? Come cominciare un dialogo con delle persone che in realtà non conosciamo? Ecco cosa dire a chi non conosciamo per rompere il ghiaccio.

Presentiamoci

Ebbene, la buona educazione esige una presentazione. Per entrare in contatto con le altre persone, è buona regola presentarsi. Certo, la nostra vita, le nostre emozioni e la nostra esperienza non si racchiudono in un curriculum raccontato. Quando ci presentiamo, dunque, cerchiamo di dire qualcosa di noi sia a livello personale sia a livello professionale.

Cerchiamo dei punti in comune

In secondo luogo, è bene cercare di trovare delle cose in comune. Interessi, conoscenze, attitudini. Si tratta, infatti, di un appiglio per far fluire la conversazione senza troppi intoppi. Trovare punti in comune vuol dire, in altre parole, entrare in contatto con l’altra persona.

Se non sappiamo cosa dire, ascoltiamo

Infine, se proprio non sappiamo cosa dire, buona cosa è ascoltare l’altro. Cerchiamo di capire cosa voglia dire, ascoltare. La lingua italiana, infatti, presenta due verbi simili, ma con dei significati ben diversi. Sentire e ascoltare non sono la stessa cosa.

Sentire è un’azione involontaria, diretta, senza nessun filtro d’attenzione o mentale. Sentiamo un rumore, ma ascoltiamo un discorso e una persona. Ascoltare, quindi, in definitiva, vuol dire sforzarci di capire l’altro. E, in questo modo, possiamo iniziare a farci voler bene (approfondimento di ProiezionidiBorsa qui).

Ecco, dunque, cosa dire a chi non conosciamo per rompere il ghiaccio.