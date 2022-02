Sono tantissimi gli italiani che sono cresciuti andando al cinema alla ricerca dell’ultimo capolavoro della Disney. Eppure, fino a poco tempo fa, non erano tanti i film d’animazione della famosissima compagnia americana ambientati in Italia. L’arrivo di Luca nelle sale cinematografiche ha cambiato le carte in tavola, facendoci riscoprire sugli schermi la bellezza di una delle località più affascinanti della nostra Penisola. Ed è proprio per questo motivo che oggi andremo a scoprire un bellissimo itinerario, che si snoda in questa coloratissima località. Iniziamo subito.

I cinque bellissimi borghi affacciati sul mare

Riuscire a rilassarsi, quando si è in casa o nella propria città, non è sempre semplice. Sembra quasi, infatti, che a volte le preoccupazioni ci inseguano fuori dal nostro posto di lavoro e ci rovinino anche le giornate più serene e felici. Proprio per questo motivo, tantissime persone amano viaggiare. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e, per questo, abbiamo cercato di presentare ai nostri lettori delle bellissime e rilassanti località da visitare. Ad esempio, abbiamo esplorato alcuni posti silenziosi in cui il traffico delle metropoli si trasforma in un ricordo lontano. Inoltre abbiamo presentato delle mete stupende, in cui storia e tradizione si mischiano, creando delle atmosfere a cui è veramente difficile resistere. Oggi andremo a scoprire, invece, un sentiero che porterà i viaggiatori più volenterosi a visitare una delle località più affascinanti d’Italia: le Cinque Terre.

Gli amanti della Disney dovrebbero percorrere questo bellissimo sentiero di una località italiana che ha regalato la sua atmosfera colorata ad un divertente film d’animazione

Andiamo, allora, alla scoperta del Sentiero dell’infinito, l’itinerario che collega Portovenere alla ridente Riomaggiore, con una distanza di poco superiore ai 13 km. Percorrendo questo sentiero a piedi, sarà possibile godere di bellissimi paesaggi, sospesi tra le montagne della zona e il blu del mare. Lungo il percorso, si avrà la possibilità di visitare alcuni borghi stupendi, che non tutti conoscono. Parliamo, ad esempio, di Monesteroli, borgo affacciato sul mare a cui si accede da una scalinata immersa tra piante d’uva e alberi antichi.

Prima di partire alla volta di questo interessante sentiero, è meglio però prepararsi con cura. Nonostante la lunghezza relativamente breve, questo itinerario è reso abbastanza impegnativo a causa del dislivello che si deve affrontare nel percorrerlo. Le atmosfere e i colori di questa località dovrebbero, però, ripagare pienamente questa fatica. Ed è proprio per questo motivo che gli amanti della Disney dovrebbero percorrere questo bellissimo itinerario, che non potrà non ricordarci il film Luca.

