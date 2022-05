Basta quest’insospettabile ingrediente per rendere memorabile una semplice pasta con le zucchine rivoluzionandola completamente

La zucchina è un ortaggio umile ma grazie al quale possiamo realizzare moltissime ricette, che siano primi, antipasti o secondi. I segreti per scegliere una buona zucchina partono dalla buccia che dovrà essere lucida e tesa, segno di freschezza ed integrità gustativa. Inoltre sarebbe consigliabile scegliere zucchine di dimensioni medio piccole e dal colore chiaro, più dolci e ricche di gusto. Infine per individuare una zucchina saporita e fresca dovremo far caso al fiore qualora fosse ancora attaccato. In questo caso, maggiore sarà freschezza del fiore, migliore sarà la qualità della zucchina acquistata. Ma ora che conosciamo i segreti per comprare una buona zucchina, come possiamo cucinarla in modo semplice ma originale. Nella ricetta di seguito vedremo che basta quest’insospettabile ingrediente per cucinare una pasta con le zucchine da leccarsi i baffi.

Semplice ricetta, gusto irresistibile

In molti adottano questo ingrediente come condimento per le insalate e forse non tutti avrebbero pensato a questa soluzione. Ma basterà un tocco di aceto per rivoluzionare completamente una pasta con le zucchine.

Per la ricetta che eseguiremo gli ingredienti sono:

zucchine;

pasta;

pancetta;

scalogno;

menta;

aceto;

ricotta salata.

Per prima cosa metteremo in padella assieme a poco olio d’oliva della pancetta. Quando questa sarà croccante sfumiamo con un cucchiaio di aceto che quasi glasserà la pancetta croccante, e mettiamo da parte. A questo punto, nella stessa padella della pancetta metteremo a soffriggere leggermente dello scalogno al quale aggiungeremo dei piccoli cubetti di zucchina. Per ottenerli dovremo tagliare delle fette in lunghezza per poi tagliare dei bastoncini che infine saranno fatti a cubetti. Una volta ottenuti, mettiamoli in padella insieme allo scalogno e aggiungiamo qualche fogliolina di menta spezzettata con le mani.

Basta quest’insospettabile ingrediente per rendere memorabile una semplice pasta con le zucchine e rivoluzionandola completamente

Correggiamo di sale e lasciamo cuocere pochi minuti per aggiungere, anche in questo caso, un cucchiaio di aceto. Saltiamo in padella pochi minuti in modo tale che le zucchine cuociano ma allo stesso tempo rimangano croccanti. A questo punto metteremo a cuocere la pasta in acqua bollente salata per poi terminare gli ultimi minuti di cottura nella padella con le zucchine. Quando la pasta sarà cotta potremo aggiungere la ricotta salata, servire nei piatti e guarnire con pancetta croccante.

