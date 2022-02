Ecosuntek è una piccola società italiana impegnata nel settore dell’energia. L’azienda produce sistemi per l’energia rinnovabile come impianti fotovoltaici, piccole turbine eoliche, pannelli solari, oltre a controllori, sistemi di accumulo a batteria e inverter solari.

La capitalizzazione del titolo è di circa 18 milioni di euro. Il controvalore scambiato giornalmente non è normalmente molto elevato. Nelle ultime settimane, però, è stato anche inferiore ai 10.000 euro giornalieri. Si comprende, quindi, come il titolo sia facilmente manovrabile con piccole somme di danaro. Per questo motivo si raccomanda molta prudenza e di evitare grosse esposizioni per evitare forti perdite in conto capitale. La conseguenza di questa cosa è che DBA Group è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 8% a settimana.

Avendo bene in mente in mente queste raccomandazioni, guardando il grafico settimanale ci si rende immediatamente conto di quali siano i livelli oltre i quali le azioni Ecosuntek potrebbero partire per una fase direzionale: 10,2 euro e 11,1 euro.

Una chiusura settimanale superiore a 11,1 euro farebbe partire le quotazioni del titolo verso il I obiettivo di prezzo in area 12,9 euro (I obiettivo di prezzo). Alla rottura di questo livello, poi, gli obiettivi successivi si trovano in area 15,9 euro e 18,9 euro. Una prima indicazione in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 11,8 euro.

Al ribasso, invece, la rottura di area 9,16 euro confermerebbe lo scenario che vede le quotazioni proiettate verso il I obiettivo di prezzo in area 7,4 euro. Gli obiettivi successivi, poi, sono quelli indicati in figura.

Dal punto di vista della valutazione, però, le azioni Ecosuntek sono fortemente sopravvalutate qualunque sia l’indicatore considerato. Fa eccezione il fair value che esprime una sottovalutazione del 30% circa.

I livelli oltre i quali le azioni Ecosuntek potrebbero partire per una fase direzionale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Ecosuntek (MIL:ECK) ha chiuso la seduta del 15 febbraio a quota 10,3 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

