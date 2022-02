Non sono in molti a saperlo, ma è a febbraio che bisogna iniziare una semina intelligente. Scegliendo le giuste piante e il giusto periodo, si possono infatti ottenere giardini e balconi coloratissimi già dai primi giorni di primavera.

Un motivo di vanto ed invidia che saprà distinguerci dal resto del vicinato. Ecco perché febbraio è proprio il momento giusto per pensare alla primavera e seminare questi fiori eccezionali.

2 fiori pregiati per la primavera

Il primo fiore fra questi è la Primula Veris, una variante della famiglia delle Primulaceae. Questo incredibile fiore, dalle foglie ovali e increspate, svetta in tanti diversi steli che vengono poi colorati da lunghe fioriture. Queste infiorescenze a forma di imbuto raggiungono un’altezza di anche 25 cm, cospargendo l’ambiente di un profumo dolce e delicato.

Seminare questi tipi di Primula a febbraio ci permetterà, allora, di vedere i primi boccioli già agli inizi della primavera. Dovremo, però, fare estrema attenzione alla tipologia di terriccio che andremo ad utilizzare: questa pianta, infatti, è estremamente sensibile alle alte concentrazioni di sali minerali nei fertilizzanti. Una miscela troppo forte rischierebbe, allora, di bruciare le giovani radici ancora in crescita.

Un altro fiore bellissimo potrebbe, poi, essere il Fiordaliso. Questa pianta annuale si presenta generalmente con fiori in tonalità rosa, rossa, lavanda, bianca e marrone. Con un’altezza che va dai 40 ai 90 cm, i Fiordalisi producono boccioli singoli o doppi dai bellissimi petali sfrangiati. Altrettanto belle sono anche le varietà nane da seminare a febbraio in un terriccio morbido, ben drenante e pieno di sostanze organiche. Per un successo assicurato, teniamo la pianta al riparo fino alla creazione delle prime foglioline, dopo le quali potremo tranquillamente trasferirlo a dimora.

Febbraio è proprio il momento giusto per seminare questi 4 coloratissimi fiori pregiati

Oppure potremmo anche piantare il Tagete: questa pianta erbacea può benissimo presentarsi sia come perenne che come annuale e viene molto apprezzata per la sua facile coltivazione. Parliamo di un fiore che si adatta benissimo a diversi tipi di terriccio e regala fioriture abbondanti, che durano molto a lungo. Piantando il Tagete verso la fine di febbraio, si potrà in seguito porlo a dimora prediligendo un’esposizione al sole piena. Le zone ombreggiate e umide, infatti, favorirebbero soltanto la creazione di muffa.

Infine, un grande classico, che non può mancare in qualunque giardino o balcone colorato, è la Petunia. Una pianta che si divide nelle varianti grandiflora e multiflora: rispettivamente, con meno fiori ma di grandi dimensioni o con tanti fiori ma di piccole dimensioni. Dopo averle seminate a febbraio, potremo trapiantarle ben esposte al sole per fiorire magnificamente all’inizio della primavera.

