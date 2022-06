Non solo con Laurea e diploma si trova lavoro, visto per alcuni basta la licenzia media e si guadagna anche oltre 2.000 euro

Trovare il lavoro, al giorno di oggi, sembra essere un’impresa difficilissima. Troppo spesso si dà per scontato che per trovare un lavoro ben retribuito serve essere in possesso di un diploma di scuola superiore. O di una Laurea. Senza sapere che, in alcuni casi, non è indispensabile avere un titolo di studio per avere un’occupazione degna di questo nome. E che porti anche guadagni che superano i 2.000 euro al mese. Non solo con Laurea e diploma, è possibile, ad esempio, fare un concorso pubblico. Alcuni concorsi della pubblica amministrazione, infatti, sono aperti anche a chi ha soltanto la licenza di terza media.

Quali sono le occupazioni che non richiedono un titolo di studio?

Resta inteso che per trovare un qualsiasi lavoro, anche senza diploma, è necessario essere il più preparati possibile. Infatti, molti lavori che non richiedono un titolo di studio necessitano di una preparazione specifica. Per trovare un’occupazione senza un diploma la prima cosa da fare è quella di iscriversi a un Centro per l’impiego. In questo modo si potrà partecipare anche a uno dei tanti corsi che gli enti accreditati pubblici o privati offrono in modo gratuito.

Il passo successivo, ovviamente, è quello di cercare sui giornali, sia cartacei che online, offerte di lavoro consone alle proprie attitudini. Non tralasciando neanche le occasioni che capitano stagionalmente. In questo modo si inizia a fare esperienza e ad avere occupazioni che riempiono il curriculum.

Non solo con laurea e diploma si trova lavoro visto che per alcuni basta la licenza media si guadagna anche oltre 2.000 euro

Se si vuole tentare la strada dei concorsi nella pubblica amministrazione, con la licenza media è possibile partecipare a bandi per:

operatori ecologici;

addetto alla manutenzione del verde pubblico;

addetto alle mense degli enti pubblici;

conducente di ambulanza;

falegname;

operatore scolastico;

operaio.

Se invece si vuol fare un lavoro da privato è possibile decidere se lavorare come dipendente o come lavoratore autonomo. Nel primo caso ci si garantirà uno stipendio fisso mensile. Nel secondo caso, invece, si punta maggiormente sulle proprie capacità e si tenta di guadagnare compensi più alti.

In ogni caso per fare, ad esempio, il fornaio, il cameriere, il pasticcere, il fotografo o l’estetista non serve un diploma specifico. Sono sufficienti corsi di formazione o anche esperienza pregressa. E non sempre si tratta di lavori per i quali è previsto uno stipendio basso. Si immagini ad esempio un fotografo che si occupa anche di cerimonie come matrimoni, battesimi, laurea o compleanni.

Non è difficile per un professionista del genere riuscire a superare i 2.000 euro al mese di guadagno. Lo stesso vale ad esempio, per l’estetista. Lavorando in proprio e non come dipendente, è possibile ampliare la propria cerchia di clientela ed avere un guadagno garantito anche abbastanza alto.

Per chi vuole, invece, la sicurezza di uno stipendio mensile, delle ferie pagate e di tutti gli altri benefit previsti da contratto, l’assunzione è la strada migliore. E oltre ai sopracitati lavori sarà possibile, senza titolo di studio, fare la commessa, il magazziniere, il tolettatore di animali, solo per citare alcuni esempi.

