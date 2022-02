Non solo camelie e gardenie per il nostro giardino, per renderlo produttivo anche aglio e cipolla oltre a questo ortaggio primaverile

L’acidità della terra del nostro giardino ci dice che tipi di coltivazione scegliere e quali pratiche dobbiamo seguire.

Tra febbraio e marzo, le camelie fioriscono dopo il letargo invernale. Per essere rigogliose, il terreno deve avere un pH moderatamente acido. Le camelie non amano i terreni argillosi in cui potrebbero verificarsi ristagni indesiderati.

Abbelliscono il nostro giardino per molti mesi insieme ad altri fiori che richiedono cure simili. La gardenia per esempio ha diverse fioriture durante l’anno a seconda della tipologia. La Grandiflora è un tipo di gardenia che fiorisce in primavera e necessita di molto ferro e di acqua che contenga poco calcare.

Questione di compatibilità

Abbellire il giardino non significa abbandonare l’idea di renderlo produttivo. Non solo camelie e gardenie sono in grado di arricchire il nostro spazio verde ma anche altre coltivazioni che sfruttano le stesse proprietà fisiche del terreno.

Sia l’aglio che la cipolla richiedono un pH del terreno simile a quello di camelie e gardenie. I mesi di febbraio e marzo sono giusti per la messa a dimora.

Aglio e cipolla fanno parte della stessa famiglia, possono essere coltivati insieme ma è necessario tenere le giuste distanze. Le radici di entrambe le coltivazioni hanno bisogno di trovare spazio ma la cipolla ha uno sviluppo più marcato.

Inoltre è bene ricordare che le radici hanno bisogno di un terreno poco argilloso ma soffice che assecondi le caratteristiche di entrambe le piante.

È molto importante avere una pianta di aglio in giardino perché l’aroma molto forte è in grado di tenere a distanza numerosi insetti che di solito fanno danni nel nostro orto.

Avere una giusta consociazione di colture nell’orto è positivo per la fertilità del suolo.

Insieme alla cipolla e all’aglio nel mese di marzo è possibile coltivare un ortaggio non semplice ma i cui utilizzi in cucina sono variegati così come i benefici dietetici.

Si tratta del finocchio che in Italia trova il clima ideale soprattutto negli orti domestici.

I semi di finocchio sono commestibili e vengono utilizzati nella fitoterapia.

Questa coltivazione ama le temperature moderate e soffre gli eccessi come la troppa luce, la riproduzione potrebbe avvenire con anticipo rovinando il raccolto.

Anche la concimazione deve avvenire senza eccessi, il terreno deve essere fertile e magari già concimato con letame o compost. Aggiungere fogliame e residui di frutta e verdura per aumentare l’azoto del terreno durante la coltivazione può aiutare a mantenere le piante in salute.

Le coltivazioni devono essere sistemate a 30 cm di distanza le une dalle altre e i semi interrati a 1,5 cm. Creare il giusto spazio ci darà la possibilità di avere finocchi rotondi.

Seminare i finocchi insieme ad aglio e cipolla può aiutare a tenere lontano il Macaone, un bruco che si trasforma in una delle più belle farfalle italiane e le cui uova vengono deposte anche sulle carote.