Nuove assunzioni da queste importanti aziende per 90 candidati tra diplomati e laureati per diverse figure professionali

Purtroppo, la crisi che abbiamo attraversato, causata dalla pandemia, ha portato degli squilibri anche in ambito professionale. Molte persone sono rimaste senza lavoro, e altrettante aziende e attività commerciali hanno dovuto chiudere i battenti.

Ci auguriamo che, da quest’anno, la situazione possa risollevarsi e di tornare più forti di prima. Infatti, sembra che ci sia la luce in fondo al tunnel. Proprio per questa ripresa, sono stati sbloccati sia i concorsi pubblici che le offerte di lavoro.

Per esempio, una delle aziende leader in Italia assumerà 25.000 figure professionali con contratto indeterminato, e saranno messi a disposizione diversi posti di lavoro. Un’ottima opportunità, quindi, per coloro che sono, ancora, in cerca di lavoro.

Ma anche altre aziende si stanno mobilitando. Infatti, grazie agli investimenti, stanno ampliando la loro attività e, per questo, hanno bisogno del miglior staff possibile. Ecco perché ci saranno nuove assunzioni da queste importanti aziende.

Aeroporto di Palermo e Punch Softronix

La prima azienda che assumerà è la Gesap S.p.A. che gestisce l’aeroporto di Palermo. L’azienda ha investito circa 40 milioni di euro per il rinnovamento dei locali e delle infrastrutture. Per questo, ha aperto una selezione per 50 candidati, tra operai, manager, direttori e impiegati, che si occuperanno dell’area amministrativa. Ricordiamo che l’aeroporto di Palermo è uno tra i più importanti, non solo della Sicilia, ma anche dell’Italia.

L’altra azienda che assumerà 40 candidati è la Punch Softronix di Torino. Si tratta di un’importante azienda, che opera nel campo tecnologico. Essendo in forte espansione, è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico. Le figure ricercate sono ingegneri specializzati ma anche tecnici. Proprio per questo, l’offerta di lavoro è aperta sia a laureati che a coloro in possesso del diploma degli Istituti tecnici.

Nuove assunzioni da queste importanti aziende per 90 candidati tra diplomati e laureati per diverse figure professionali

Per candidarsi, bisogna andare sul sito della Gesap S.p.A. e sul sito dell’azienda torinese, nella sezione “Lavora con noi”. Attendiamo l’apertura delle selezioni ma, nel frattempo, possiamo visionare eventuali altre offerte di lavoro.

In ogni caso, queste due aziende non sono le uniche che hanno aperto delle selezioni, per il reclutamento di nuovo personale. Infatti, segnaliamo anche il Wash Out di Milano, la Stevanato Group nella Regione Veneto, il McDonald’s di Olbia, la Lidl di Quinto di Treviso. Quest’ultime cercano personale per le nuove aperture. Nel campo degli investimenti in Italia, invece, l’azienda spagnola Minsait Indra assumerà laureati per 350 posti.

