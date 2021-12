Succede spesso che con il passare del tempo, i frequenti lavaggi o a causa di varie disattenzioni i capi d’abbigliamento perdono colore e splendore, apparendo quasi come vecchi vestiti. Quante volte, infatti, sarà capitato di guardarsi allo specchio con indosso un abito nero, magari quello preferito, completamente sbiadito e spento?

Per ovviare al problema esistono in commercio diversi prodotti, come detersivi specifici o tinture per tessuti, ma ognuno di questi ha un costo non indifferente. Per la maggior parte poi, si tratta di sostanza chimiche di cui si può fare tranquillamente a meno grazie ad alcuni espedienti pratici, efficaci e naturali tramandati dalle care nonne. Dunque non solo bicarbonato, per ravvivare capi neri sbiaditi e sciupati ecco 2 sorprendenti ed economici trucchetti che li renderanno come nuovi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le distrazioni più comuni

Le cause, per cui i propri capi si scoloriscono, sono da ricercarsi in alcuni comportamenti errati. Infatti per la salvaguardia dei tessuti è necessario avere qualche accortezza. Innanzitutto prima del lavaggio è importante leggere attentamente le etichette e fare particolarmente attenzione alle temperature, che sarebbero preferibili basse soprattutto in caso di capi scuri. Nel caso siano anche delicati, optare per un lavaggio a mano è la migliore soluzione.

Un altro accorgimento è quello di rivoltare al contrario gli indumenti prima di metterli in lavatrice. Infine bisogna evitare l’errore più comune: stendere i panni esponendoli alla luce diretta del sole. Inoltre, specie per i capi dalle tonalità più scure, è opportuno stenderli al contrario e coprirli con un lenzuolo bianco per non compromettere il colore.

Non solo bicarbonato, per ravvivare capi neri sbiaditi e sciupati ecco 2 sorprendenti ed economici trucchetti che li renderanno come nuovi

Per ridare colore ai propri capi scuri è necessario procurarsi dei prodotti facilmente reperibili in dispensa.

Acqua, aceto, sale e tè: in Paesi come l’India è molto diffusa la produzione di stoffe tinte a mano utilizzando coloranti naturali che derivano, ad esempio, da materiali di origine vegetale come foglie, fiori, spezie o minerali. Il tè nero è uno di questi. Se si avvolge una bustina di tè con una garza e la si inserisce all’interno del cestello durante il lavaggio, questa farà in modo che i capi sbiadiscano con maggiore difficoltà.

Se poi il problema è ridare colore e luce agli indumenti, il procedimento è quello di far bollire 1l di acqua, in cui lasciare in infusione 4 bustine di tè per almeno 20 minuti. Successivamente versare la soluzione in una bacinella, nella quale avremo riposto i capi da ravvivare. Poi aggiungere 2 bicchieri di aceto e 2 cucchiai di sale grosso. Lasciare il tutto in ammollo per almeno due ore, risciacquare sotto acqua corrente e procedere subito dopo con il solito lavaggio in lavatrice.

Acqua, birra e sale: a quanto pare la birra è in grado di brunire maggiormente i capi scuri. Il procedimento consiste nel mettere in una bacinella gli indumenti e versare al suo interno 1l di acqua e 1l di birra. Lasciare in ammollo per circa 30 minuti, dopodiché risciacquare e procedere con il lavaggio in lavatrice aggiungendo nel cestello 2 cucchiai di sale grosso.

I capi, in entrambi i casi, risulteranno più scuri e ravvivati.