Hai mai notato che su tutti gli abiti che compriamo c’è un’etichetta? Sembra una domanda banale. Eppure, merita la sua attenzione. Infatti, su quel pezzettino di carta, sono contenute delle informazioni fondamentali. I simboli riportati sulle etichette sono delle indicazioni ben precise. Ci spiegano come lavare i nostri indumenti senza rovinarli! Capirli, quindi, è di importanza vitale. Soprattutto se sei nuovo alle faccende domestiche. Quindi, fai sempre attenzione ai simboli sulle etichette dei tuoi abiti. Vediamo insieme il significato di quelli principali. In questo modo, non potrai sbagliarti!

I segni che indicano il lavaggio in acqua

Se sull’etichetta trovi una vaschetta, vuol dire che quel capo può essere lavato in acqua. Ci sono però delle differenze! Infatti, se nella vaschetta c’è una mano, significa che potrai lavare quel capo solo a mano. Per i lavaggi in lavatrice, invece, troverai la temperatura massima indicata.

Se sotto la vaschetta c’è una linea, significa che il lavaggio di quell’indumento va eseguito a media velocità. Scegli l’opzione capi sintetici quando lo metti in lavatrice! Se la linea invece è doppia, allora il lavaggio dovrà essere delicato.

Se trovi un cerchio, invece, vuol dire che dovrai optare per un lavaggio a secco presso le lavanderie.

Vediamo cosa ci dicono le etichette riguardo al candeggio

Il candeggio è indicato dal simbolo del triangolo. Dunque, se trovi questo disegno, vuol dire che il capo può essere sottoposto a qualsiasi tipo di candeggio. Se, invece, nella forma geometrica ci sono le lettere CL, il candeggio può avvenire solo con prodotti a base di cloro. E se troviamo tre linee oblique nel triangolo? Beh, significa semplicemente che possiamo candeggiare l’abito senza usare il cloro!

Le etichette ti dicono anche come stirare i tuoi capi

Se sull’etichetta c’è un ferro da tiro, significa che puoi stirare quell’abito. Se, invece, il simbolo è segnato da una grande X, significa che non potrai optare per questa scelta.

Se sul simbolo del ferro vedi dei pallini, non preoccuparti. Il motivo della loro presenza è molto semplice. Quei pallini indicano la temperatura da non superare. Se c’è un pallino non bisogna superare i 110° e se ce ne sono due, i 150°. Se dovessi vederne tre, invece, la temperatura non dovrà essere oltre i 200°.

Quindi, fai sempre attenzione ai simboli sulle etichette dei tuoi abiti. Sarebbe un peccato rovinare un bel vestito solo perché non sappiamo come lavarlo o asciugarlo correttamente!