Dopo lo stop imposto dalla forte resistenza è iniziata sul titolo SIT una discesa che non è ancora giunta al capolinea.

Su questo, a inizio ottobre scrivevamo un report dal titolo le azioni SIT salgono da oltre un anno, ma un importante livello potrebbe ostacolarne il cammino. Dove la resistenza era stata individuata in area 11,65 euro. Questo livello di resistenza ha effettivamente bloccato l’ascesa delle quotazioni e fatto scattare una gamba ribassista che potrebbe presto trovare il suo normale sviluppo fino in area 9 euro dove è collocato il III obiettivo di prezzo.

Allo stato attuale, però, i rialzisti non sono ancora del tutto fuori dai giochi. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con il supporto in area 10,05 euro che già da qualche settimana sta frenando la corsa degli orsi. Per le prossime settimane, quindi, è di cruciale importanza capire cosa succederà in prossimità di questo livello.

Una decisa chiusura settimanale superiore a 10,05 euro farebbe scattare nuovamente la corsa al rialzo con obiettivo più vicino in area 11,65 euro e a seguire verso gli obiettivi indicati dal riquadro rosso. In caso contrario, invece, prenderebbe piede lo scenario ribassista di cui abbiamo parlato precedentemente.

La valutazione di SIT

Fatta eccezione per il rapporto prezzo/utile, tutti gli indicatori esprimono una certa sottovalutazione. D’altra parte negli ultimi quattro mesi, gli analisti che seguono il titolo hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio. Inoltre, la dispersione dei prezzi obiettivo dei differenti analisti del consensus è relativamente debole. Ciò vuol dire che la comunicazione dei dati societari del titolo è molto buona suggerendo un metodo di valutazione condiviso dell’azienda e delle sue prospettive.

Prima di concludere notiamo che la società ha sempre distribuito un dividendo dal rendimento molto interessante di circa il 3%. Infine, l’unico analista che copre il titolo SIT ha un giudizio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 50%.

Il titolo SIT (MILSIT) ha chiuso la seduta del 14 dicembre a quota 10,0 euro in rialzo dell’1,01% rispetto alla seduta precedente.

