Nel corso delle ultime settimane una delle parole più gettonate nel mondo di internet è quello di metaverso. Questo termine non ha ancora un significato ufficiale, e non è ancora presente all’interno dei dizionari. Eppure ne parlano alcuni tra i personaggi più influenti, come Mark Zuckerberg, a proposito di progetti per l’assunzione di migliaia di persone. Oppure come metodo e chiave di volta in grado di rivoluzionare il Mondo relazionale.

Diventa allora fondamentale capire a che cosa si faccia riferimento, anche per rendersi conto se potrà cambiare la nostra vita non solo economica. Non solo acquisti e videogame, ma ecco spiegato in sintesi che cos’è il metaverso di cui molti parlano e quali benefici e vantaggi potrebbe portarci. Infatti, sarebbe semplicistico fornire un significato univoco al metaverso. Si potrebbero delineare però alcune caratteristiche.

Le caratteristiche di una nuova dimensione

Il progetto di creazione del metaverso riguarda la definizione di una realtà virtuale a cui tutti possono accedere in qualsiasi momento. All’interno di questo, gli utenti agiscono in tempo reale e dal vivo tramite una rappresentazione grafica di se stessi (un avatar). Possono interagire con altri utenti, possono trasportare risorse e contenuti digitali, e potrebbero acquistare e vendere beni e servizi tramite un sistema economico funzionante. L’utilizzo di forme virtuali di pagamento quali le criptovalute rappresenterebbero il sistema di pagamento accettato.

Per accedere a questo mondo parallelo sarebbero utili, sebbene non fondamentali, strumenti di visione potenziata od alternativa, proprio come i visori Oculus VR realizzati da una società acquisita da Facebook nel 2014. Il metaverso come piattaforma virtuale è ancora un progetto, sebbene già esistano alcune simulazioni piuttosto famose. Il nome metaverso deriva dalla creazione dello scrittore Neal Stephenson in Snow Crash, un libro di fantascienza del 1992. In questa opera veniva così chiamata la realtà virtuale condivisa tramite internet in cui gli utenti si muovono tramite un avatar tridimensionale. Ma vediamo concretamente quali risorse e quali vantaggi porterebbe nel breve termine il metaverso, e cerchiamo di vedere come alcune aziende si stanno preparando al suo arrivo.

Sebbene esistano già piattaforme di realtà aumentata (come ad esempio Second Life) il progetto di questa piattaforma aumentata interessa molte aziende e provider. Il mondo dei videogiochi e della condivisione di immagini potrebbe uscirne decisamente rafforzato. Nick Clegg e Javier Olivan, due dirigenti apicali di Facebook, hanno annunciato recentemente su un post Facebook l’intenzione di creare 10 mila posti di lavoro all’interno del territorio dell’Unione Europea finalizzati alla creazione del metaverso.

Immaginiamoci la possibilità di entrare tramite una piattaforma multimediale all’interno di un museo per il quale paghiamo un ingresso. Potremmo guardare le opere d’arte in maniera precisa e puntuale. Magari assistiti dalla spiegazione di un esperto. Oppure pensiamo all’ipotesi di guardare un film in una sala digitale all’interno della quale altri spettatori e appassionati si confrontano su quanto visto. Oppure ancora ad una riunione di lavoro che avviene all’interno di una sala virtuale in cui interagire con colleghi e soci.

Alcune aziende quali Adidas hanno addirittura già pensato (e venduto) dei prodotti da utilizzare nel metaverso. Si tratterebbe di alcuni prodotti in edizione limitata venduti al prezzo di 0,2 ETH, una criptovaluta. Queste hanno dato possibilità agli acquirenti di ricevere un capo d’abbigliamento contenente un indirizzo blockchain. Tramite questo potranno accedere ad un catalogo esclusivo di prodotti sia fisici che digitali. Il nome del progetto, “into the metaverse”, sembra ovviamente predire il futuro utilizzo. Ci sono dunque tanti possibili sviluppi negli anni a venire. E verosimilmente non sarà l’ultima volta che sentiamo utilizzare la parola metaverso.

