Sudore, piccole perdite notturne o dispersione di liquidi vari possono macchiare i nostri materassi. Sarà capitato più o meno a tutti di ritrovarsi con delle fastidiose macchie che non vogliono andare via. Pulire e igienizzare biancheria del letto e materasso diventa fondamentale.

Contrariamente a quello che si pensa non solo in estate bisogna procedere a questa pulizia. Anche in inverno può capitare di sudare molto con le coperte pesanti e calde. Per questo motivo si formano altre chiazze gialle difficili da rimuovere.

Abbiamo già visto come pulire il materasso per mantenerlo sempre fresco e igienizzato anche dopo l’estate. Oggi ci occuperemo di un rimedio utile per eliminare le macchie più ostinate dai nostri preziosi materassi.

Come liberarsi delle orribili macchie gialle sul materasso con questo detergente fai da te magico e super economico

Che il materasso sia in memory foam, in lattice, in schiuma o a molle poco importa. Le macchie vanno ad intrufolarsi nelle fibre interne ma anche sul rivestimento. A secondo della gravità della macchia le troveremo più superficiali o meno.

Spesso si suggerisce di utilizzare il bicarbonato per pulire i materassi. Questo rimedio casalingo è utile per ravvivare i materassi ed eliminare le macchioline più superficiali. Ma se si parla di macchie ostinate bisogna agire diversamente.

Sarà necessario utilizzare una soluzione che non solo igienizzi ma elimini anche la macchia. Questo spray che suggeriamo di usare oggi è davvero utilissimo proprio in questi casi. Per un risultato ottimale però bisognerebbe usare un pulitore a vapore o uno adatto alla tappezzeria.

Come preparare lo spray magico

La soluzione smacchiante e igienizzante che useremo oggi è facile da preparare. Servirà del perossido d’idrogeno e del detersivo per piatti. Il perossido d’idrogeno viene spesso usato combinato ad altri ingredienti come una sorta di sgrassatore. Versiamo in un flacone con lo spruzzino 2 parti di perossido d’idrogeno e 1 di detersivo per piatti. Diluiamolo leggermente aggiungendo giusto un goccio d’acqua.

Spruzziamo la soluzione sulle macchie del nostro materasso e lasciamo agire qualche minuto. Dopodiché utilizziamo il pulitore a vapore o per la tappezzeria con il beccuccio schiacciato. Passiamo sulla macchia e in pochi secondi la vedremo scomparire del tutto. Attenzione però, lasciamo asciugare bene il materasso prima di rimettere le lenzuola. Se possibile lasciamolo all’aria per una giornata intera al riparo dai raggi diretti.

Ecco come liberarsi delle orribili macchie gialle sul materasso con questo detergente fai da te magico e super economico. Facciamo sempre attenzione quando utilizziamo sostanze potenzialmente tossiche. Seguiamo sempre le linee guida del Ministero della Salute e utilizziamo i guanti protettivi.

Approfondimento

Come eliminare quelle fastidiose macchie gialle da federe e cuscini