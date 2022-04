Ad aprile tornano nei mercati e nei negozi molte verdure fresche e gustose. Tra queste ci sono i carciofi, un ortaggio prelibato dalle mille virtù e molto importante per la nostra dieta. Possiamo gustarlo in moltissimi modi, per realizzare prelibati contorni in padella, oppure per dare una marcia in più a secondi piatti e cremose lasagne. Quello che vogliamo fare con questo articolo è suggerire un piatto davvero appetitoso ed irresistibile, pronto a conquistare anche i palati più esigenti. Questa ricetta può salvare la nostra cena perché si prepara in poco tempo e con quello che abbiamo nel frigorifero. Per realizzarla abbiamo scelto degli ingredienti che sono perfetti per esaltare il sapore dei carciofi.

Ingredienti

300 g di farina 00;

3 uova;

1 bustina di lievito istantaneo per salati;

3 carciofi;

1 vasetto di yogurt bianco;

100 g di scamorza;

100 ml di latte;

150 g di salsiccia;

1 spicchio d’aglio;

80 ml di olio di semi;

olio EVO q.b.;

sale q.b.

Anziché lessi o ripieni, ecco come cucinare i carciofi con questa veloce e sfiziosa ricetta salva cena assolutamente da non perdere

Puliamo i carciofi eliminando le foglie più esterne e le punte spinose. Togliamo anche la barbetta e tagliamoli a fettine. Trasferiamole in padella con un filo d’olio extravergine d’oliva, uno spicchio d’aglio e il sale. Aggiungiamo mezzo bicchiere d’acqua e lasciamo cuocere a fiamma vivace per una decina di minuti. Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi ed occupiamoci del composto. In un recipiente mettiamo le uova e lavoriamole con una frusta. Aggiungiamo lo yogurt, il latte e l’olio di semi, mescolando per bene. Passiamo agli ingredienti secchi, quindi aggiungiamo poco alla volta la farina setacciata e il lievito e mescoliamo cercando di evitare i grumi.

Uniamo 2/3 dei carciofi a disposizione, la scamorza tagliata a cubetti e la salsiccia privata del budello. Versiamo il tutto in uno stampo con cerniera ricoperto da carta forno ed imburrato. Livelliamo il composto e versiamo i restanti carciofi in superficie. Facciamo cuocere il tutto per 40 minuti e controlliamo che il composto sia pronto con uno stecchino prima di sfornare la teglia.

Consigli

Anziché lessi o ripieni, usare i carciofi per preparare questo piatto unico veloce è davvero una buona idea. Se non abbiamo in casa della scamorza, sostituiamola con del caciocavallo oppure con altri formaggi a pasta morbida. Se invece abbiamo degli affettati in scadenza, possiamo sostituire la salsiccia ed usarli al suo posto. Come abbiamo visto, questa ricetta è davvero semplice e personalizzabile in base a gusti e preferenze. Infine, possiamo accompagnare questa fantastica pietanza con un contorno leggero, come delle verdure al forno o grigliate.

