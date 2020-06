Non si risparmia abbastanza per le pensioni. Alla pensione non ci pensiamo minimamente. E’ pur vero che il fenomeno è italiano ma anche gli altri cittadini non sono virtuosi. Da un sondaggio effettuato da Insurance Europe non si risparmia abbastanza per le pensioni. Questo avveniva prima dell’arrivo del coronavirus e si sta verificando ancora oggi. Accantonare risorse per la vecchiaia non è nell’indole dell’uomo. Tutti si celano dietro che i soldi sono pochi e non si riuscirebbe a vivere. Con la crisi in atto la strada per mettere da parte soldi si fa sempre più difficile.

La previdenza complementare

In Italia sono iscritti alla previdenza complementare circa il 30% del totale dei pensionati. Si tratta di una quota di iscritti che non contribuiscono con nuovi versamenti. La previdenza complementare ha bisogno di uno slancio. Tutto passa per una vigorosa crescita economica ma parlarne di questi tempi diventa una bestemmia. La previdenza pubblica dello Stato si sta facendo carico del problema, facendo in modo di attribuire i contributi figurativi per chi ha più bisogno.

Cosa è il portale delle pensioni

In alcuni Stati europei è istituito il portale delle pensioni. I cittadini trovano il proprio quadro dei contributi versati a prescindere dall’ente di riferimento o dal fondo complementare. In questo modo la stima della pensione complessiva diventa più semplice.

Il caso italiano

Vi ricordate la busta arancione che l’Inps inviò a casa degli italiani? Ebbene in quel caso sortì un effetto: questa platea si attivò per aderire ad un fondo pensione. Bisogna sfruttare l’informazione.

Dall’indagine Insurance europe emerge anche la predilezione finanziaria per la garanzia di tipo assicurativo. Ai piani di risparmio previdenziali si abbinano altre garanzie, anche in tema di salute. Includere nel proprio piano previdenziale specifiche coperture sanitarie o contro i rischi della longevità e dell’invecchiamento piace ad un terzo degli italiani intervistati. Non si risparmia abbastanza per le pensioni e gli obiettivi della previdenza non vengono quindi percepiti come limitati a ottenere redditi pensionistici adeguati, ma come un contenitore di bisogni da soddisfare nel tempo.