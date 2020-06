Come vincere in Borsa: il portafoglio multiasset. Le strategie per portare a casa risultati vincenti in Borsa sono molteplici. C’è chi si affida a singoli titoli azionari, e chi fa la stessa cosa con i titoli obbligazionari. C’è poi chi mescola le due, scegliendo azioni e obbligazioni ad hoc, quantomeno per il proprio personale gradimento. Ci sono poi coloro che scelgono di affidarsi ai professionisti (come dovrebbero fare tutti), e di scegliere prodotti da loro raccomandati. Qui il campo si apre, perché la platea dei fondi di investimento (i prodotti attivi) può essere ampissima, come quella degli ETF (i prodotti passivi). Qualche temerario, diremmo quasi qualche pazzo, si lascia poi irretire dall’utilizzo di strumenti come i derivati, declinati in vari modi (opzioni, warrant, CFD, ecc.).

Quale che sia la vostra scelta, volatilità e incertezza causate dalla pandemia hanno fatto comprendere come la prima scelta che debba essere fatta sia quella della diversificazione. Più prodotti, per coprire diverse asset class, cercando un’esposizione quanto più variata possibile. Il Coronavirus ha quindi reso evidente il valore di classi di investimento come il multiasset. L’elevata volatilità dei mercati, e gli elementi di novità che gli analisti ritengono caratterizzeranno il new normal nel post-Covid, impongono maggiore flessibilità e azione. Vediamo quindi come vincere in Borsa utilizzando un portafoglio multiasset.

Come vincere in Borsa: il portafoglio multiasset

I prodotti multiasset investono in un mix diversificato di asset class, tipicamente azioni, obbligazioni e valute, abbinandoli, a volte, a investimenti alternativi, come quelli nel settore immobiliare o in materie prime. Il loro vantaggio, come appena detto, è la diversificazione del rischio. L’idea di combinare asset differenti non è certo una cattiva idea. Anzi, fa parte della direzione che qualsiasi consulente finanziario o strategist affronta e consiglia. Investire in modo diversificato e multiasset, se fatto in modo ragionato, può essere nel tempo vincente, ed è un buon consiglio.

Vediamo quindi di accorpare il tutto in un portafoglio, che sfrutti le caratteristiche che abbiamo appena delineato. Si tratta di pochi prodotti, ma tutti molto buoni. Si investe globalmente in titoli azionari, titoli correlati ad azioni, valori mobiliari a reddito fisso, quote di organismi di investimento collettivo, liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario.

MFS Meridian Funds – Prudent Wealth Fund IH1 EUR

MFS Meridian Funds – Prudent Wealth Fund WH1 EUR

First Eagle Amundi International Fund Class RHE-QD Shares

Threadneedle Monthly Extra Income Fund Retail Income EUR Hedged

BL-Global 75 A EUR Inc

Ciascuno di questi prodotti dovrebbe/potrebbe essere investito fino al 20% del portafoglio. Si tratta di prodotti bilanciati, globali, tutti in euro. Tre su cinque distribuiscono anche un dividendo, superiore al 3%. Tutti questi prodotti sono sopra la parità per l’anno in corso. E, con la crisi che c’è stata, è davvero un buon risultato. Pensateci.