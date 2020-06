La truffa è dietro l’angolo, vogliono rovinarci le vacanze.

Attenzione lettori, c’è qualcuno che ha brutte intenzioni: la truffa è dietro l’angolo, vogliono rovinarci le vacanze. Già siamo con il morale sotto i tacchi per i mesi trascorsi in casa in modo forzato per colpa del coronavirus. Ora con la ripresa delle attività quotidiane a ridosso dell’estate, la voglia di vacanza sale sempre di più. Purtroppo la truffa è sempre in agguato. Attenzione dunque a quale sito visitate e come fate gli acquisti. L’inesperienza, purtroppo gioca un brutto scherzo.

Quanti soldi spendiamo sul web per prenotare le vacanze

Si calcola che per andare in vacanza gran parte degli italiani si affidano al web. Sui portali di settore si spendono circa 1 miliardo all’anno. Visto l’alto numero di persone che si affidano al web per andare in vacanza le possibili truffe sono varie. Si va da case in affitto che non esistono, acquisto di vacanze inesistenti, prenotazioni di hotel all’insaputa di quest’ultimi. Delle trappole micidiali che oltre al danno di vedersi “rubare” i soldi si aggiunge la beffa del mancato viaggio. Quanti malcapitati inesperti delle dinamiche web sono incappati in questo triste epilogo.

Tenere gli occhi bene aperti

Onde evitare le truffe, tenere gli occhi bene aperti quando si prenota una vacanza su internet. Lo specchietto per le allodole sono le strutture di un certo livello vendute a prezzi low cost. E’ il caso delle ville messe in affitto con tanto di indirizzo, e numeri di cellulari. All’apparenza tutto regolare ma una volta che il truffatore ha ricevuto la caparra scompare. Un altro caso di truffa che viene compiuta sul web è di far apparire una abitazione o villa per quello che non è. Le foto esposte vengono ritoccate, poi quando si arriva sul posto la realtà è ben diversa.

Come difendersi dalle truffe

Il consiglio è di evitare portali di affitti e simili ma volgere la propria attenzione su siti conosciuti. Partite da un presupposto che nessuno vi fa fare l’affare del secolo, quindi prima di accettare l’offerta sensazionale meglio andare con i piedi di piombo. Bisogna essere accorti anche nel mandare l’anticipo: non deve mai superare il 20% ed evitare di mandare documenti e dati di carte di credito. Purtroppo qualcuno ci casca e fa il gioco dei malintenzionati. In questo caso meglio rivolgersi alla Polizia Postale sperando di poter risalire all’autore. Sappiate che la truffa è dietro l’angolo, vogliono rovinarci le vacanze.